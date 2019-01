SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Cijelu obitelj potrese sukob koji se dogodio između Faruka i Adema (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo pozove Cristinu na ručak. Antoninho govori Xani o Lucianu. Beatriz odlazi Enricu. Maria Isis govori roditeljima da je Lucas došao k njoj. Teo objavi vijest o Joseu Alfredu i Cristini. Maria Marta se naljuti. Fernando ne vjeruje da je Cristina pristala na DNK pretragu s Joseom Alfredom. Jose Alfredo pita Cristinu zna li nešto o Teovu članku. Merival kaže Mariji Marti i njezinoj djeci da je nalaz lažan. Cristina i Jose Alfredo misle da je Cora krivotvorila nalaz. Maria Marta odluči potražiti Tea. Cora uvjeri Fernanda da pokrene postupak protiv Josea Alfreda. Magnolia i Severo odlaze Mariji Isis. Jose Alfredo odluči otići Cori. Maria Marta i Joao Lucas odlaze Teu da im sve objasni.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Nakon Salihove smrti, više ništa neće biti isto. Nakon pretrpljenog gubitka, Gulru je posve posvećena obitelji, a između nje i Omera stvorila se hladna distanca. Unatoč svim nemilosrdim optužbama, Omer odlučuje dijeliti Gulruinu žalost. S druge strane, Gulfem i Džahide, prave osobe odgovorne za tu smrt, oglušuju se na grižnju savjesti i žele se usredotočiti na rat koji žele dobiti. Ono što će uslijediti, nepovratno će promijeniti živote svih aktera.

NOVA TV, 20.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Akifa očekuju teški dani jer ga je Faruk izbacio iz firme i iz svog života, a loše vijesti prenosi Senem koja ostane šokirana. Esma pozove obitelj na okupljanje, a zadnji dolazi uzrujani Fikret koji želi iskoristiti priliku dok su svi na okupu da ispriča kako je Faruk pred Adema bacio njegova neprijatelja samo da ga se riješi. Situacija kulminira, a između braće dolazi gotovo do fizičkog obračuna. Do sukoba zbog Faruka dolazi i između Adema i Dilare. U međuvremenu, Esma napravi scenu i napada Sureju jer ne podržava to što je inicirala razgovor između Faruka i Adema, a cijelu situaciju s užitkom promatra Ipek. Za to vrijeme, Fikret i Adem se sastaju, a Adem mu govori vijest koja će ga iznenaditi. Dok Borani među sobom pokušavaju procesirati sve što se dogodilo, Ipekin potez Fikreta dovodi do velike odluke.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Policija dolazi po Kemala kako bi ga odveli u postaju na razgovor. Prijeti mu tužba bekućnika koji je policiji predao broj Kemalovih registarskih tablica tvrdeći da ga je on pregazio. Kemal se pokušava obraniti, iako policija želi pregledati njegov auto. Lejla se ispričava Muratu zbog toga što je vikala na njega i što ga je zanemarila zbog svoje okupiranosti. Ozlem dolazi kod Mehmeta i upoznaje njegovu obitelj. Druženje prekida Kemalov poziv koji od Ozlem traži da se sastane s čovjekom koji ga tuži kako bi ga uvjerila da povuče tužbu. Mehmet ne želi ostaviti Ozlem samu, pa je prati na sastanak s čovjekom, a tragovi koje će na putu otkrivati probudit će sumnju u njemu i navest će ga da shvati što se zapravo dogodilo.