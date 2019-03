SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Cijelu obitelj potrese Fikretovo i Ademovo ranjavanje (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Pedro kaže Mariji Marti da Cristina ne smije otkriti pronevjere u tvrtki. Teo razmišlja o objavljivanju njegove izjave. Jose Alfredo razgovara s Cristinom o tvrtki. Maria Marta napravi skandal kada ugleda Mariju Isis u “Imperiju”. Maria Isis se sukobi s njom i ode u ured Josea Alfreda. Danielle plače kad se sjeti svoga razgovora s Erikom, a ne vidi da je Amanda promatra. Cristina javi Joseu Alfredu da bi tvrtka mogla imati problema s Poreznom. Joao Lucas govori Mariji Isis da će se oženiti s Du. Du padne niza stube. Jairo prijeti Cardosu da će mu uzeti komadić ružičastog dijamanta. Amanda ne vjeruje Du. Beatriz razmišlja o poruci koju je Claudio poslao Leonardu. Jairo uzima zadnji komad ružičastog dijamanta. Amanda kaže Danielle da je došla kako bi joj razorila brak. Joao Lucas kaže obitelji da se ženi s Du. Maria Marta se s time ne slaže. Danielle kaže Eriki da je Du pala niza stube.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Omer shvaća da se nešto događa i razgovara s Gulru. Ne želi ignorirati probleme koji mu se događaju pred očima. Gulfem je duboko zaglavila u predstavi o svojoj trudnoći koju nikako ne može okončati. Sve iznenadi Gulfemina odluka da zaista postane majka. Halide je slomljena zbog situacije koja se dogodila i ne vidi izlaza iz nje. Jondža izaziva pomalo neugodnu i komičnu situaciju kad u kuću dolazi Ismail, kojem govori kako joj se sviđa.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Lara je zatečena kad shvati da njezina majka napušta kuću Zlatar i Split. Lara nagovara Miju da ostane i nađe stan te prihvati posao u agenciji Koke. Mija pristaje ostati uz kćerku i započeti novi život. Nela je sretna što je razdvojila Miju i Laru. Nastavlja aferu sa Zoranom, ali ne zna da je Zoran sve više zainteresiran za Miju, a sve mu je manje stalo do nje. Nikol ne odustaje od Mare. Uz Goginu pomoć, organizira snimanje vrućih fotografija. Anita pronalazi fotografije u Marinom mobitelu i poludi. Dinko postaje Tončijev zamjenik u firmi. Blanka pokušava zaboraviti Tončija u Ivinom društvu, ali ne uspijeva kad zatekne bolesnog Tončija u svom stanu. Gubi tlo pod nogama kada ju Tonči poljubi.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea spašava život Lazaru i poslije odlazi u policijsku postaju kako bi prijavila samu sebe zbog lažnog svjedočenja. Na policiji nailazi na inspektora Tomasa koji sasluša sve njezine probleme i potom pozove Lazara da dođe po nju u postaju. Mihajlo uvidi kako Zlatko nešto smjera pa ga preduhitri i pokreće akciju protiv njega. Mihajlo ponovno prijeti svojoj supruzi koja ne vidi izlaz iz problema u kojima se nalazi. Teo provodi svoj tajanstveni plan koji će naštetiti Zoe, a Sara dovodi Savu u velike neprilike.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikret i Adem su u bolnici u kritičnom su stanju. Esma smatra da je Adem odgovoran za incident, a Faruk ne zna što se dogodilo i ne shvaća majčinu reakciju. Dilara strahuje i okrivljuje se jer je skrivala dijete od Adema, a Sureja se nada u njegov proces oporavka. Nakon svega, Dilara postaje svjesna situacije i shvaća kako bi je uništilo da Adema nema. Unatoč teškim operacijama, Ademovo i Fikretovo stanje se popravlja. Esma i Nurgul odmjeravaju, promatraju i kritiziraju scenu koju vide kroz prozor u vrtu. Prva stvar koju Fikret želi saznati kad dođe k sebi je Ademovo stanje.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Dok je Tomo izbezumljen jer mu je Paćo nestao, Nediljko dovodi psa kući, budući da ni on ni Andrija nisu imali srca riješiti ga se. Kako bi dokazao Almi da s njom misli ozbiljno, Krešo objavi pred cijelim lokalom da su zajedno. Lidija i Mijo se natječu tko će potpisati sa Stanom ugovor o uzdržavanju. Stana to iskorištava, hoće da ju Lidija i Jure vode na ćevape u Bosnu. Mijo i Ante ih prate te im u Bosni pokvare auto i preuzmu Stanu. Anđelka, Mira i Gordana peku prvu veliku narudžbu kolača za karmine. No, već se na prvom poslu uspiju posvađati. Ipak, Petra ih uspije nekako smiriti. Na Markov nagovor, Mate s mukom pristaje na spoj s Vinkom. Mirela dolazi na svoj prvi radni dan u PU Lokvica, očekujući posao tajnice. No, umjesto ureda, Zdenko joj daje metlu i krpu za čišćenje.