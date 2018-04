SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Cijela obitelj se priprema za novogodišnju noć (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Sebastiao naređuje da se ne objavi Éliova fotografija, te da se povuče cijelo izdanje novina. Élio odlazi kupiti primjerak, ali shvati da je cijelo izdanje povučeno. Élio pita Amara zašto je to učinio, ali dobiva otkaz. Tiao odlazi Magnóliji da joj kaže da je naredio da povuku izdanje novina jer tobože želi zaštititi njezinu obitelj od skandala, ali Magnólia je ravnodušna prema njemu i zamoli ga da ode. Hércules se ljuti na Luciane, a ona nazove senatora i javi mu da se Hércules želi kandidirati za gradonačelnika. Senatoru lakne. Vitória prizna Ani Lu da je pregazila nekog momka i pobjegla s mjesta nesreće. Ciro pokušava otključati Faustov ured, ali u uredu je već Pedro koji je našao tvorničke fascikle. Ana Lu javi stricu da je teta Vitória pregazila čovjeka. Robinson prizna Camili da je siromašan i da radi na Saleteinoj crpki. Ona mu prijeti da nikome ne smije pokazati sliku na kojoj se njih dvoje ljube.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Feride zamjera Neriman što se loše ponašala prema kolegama na treningu. Neriman joj predloži kako mogu zajedno igrati bridž. Ali i Fadik rješavaju zamršeni slučaj. Cure odnose svoje stvari iz starog doma, no u novom ih dočeka neugodno iznenađenje. Također, Songul na poslu dobije neočekivane vijesti koje ju potresu. Džemre razočara Kader odlukom. Cure dolaze kod Songul i Guneja koji ih objeručke dočekaju, no uskoro ih najmodavac rastuži svojim slučajem. Zbog vijesti o iseljenju Songul pozli te završi u bolnici. Kader priznaje curama svoje planove, a one ju otjeraju od sebe.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko likuje jer je Maša izabrala njega, a odbila oca Tomu. Tomo pokošen odlazi kod Branke, koja ga tješi. U posjet im dolazi Edita, koja se kaje zbog situacije s Mašom. No, i Branka i Tomo ju odbacuju, duboko razočarani njome. Profesor nalazi prijateljsku utjehu u Jasni, no Edita posumnja da su njih dvoje u romantičnom odnosu. Jasna to negira i govori Editi istinu u lice – sebična je i zbog Ranka će izgubiti sve druge ljude u životu. Profesor prodaje grobno mjesto Blaženki, no novac još ne daje Andriji, ne bi li ga još malo zadržao u mjestu. Goga je sretno zaljubljena i ni ne sluti da je Andrija u gradu samo zbog novaca. Tomo dolazi kod Sonje i suoči je – zašto mu nije rekla da je trudna? Sonja se nespretno vadi. Kad Tomo izrazi svoju sumnju da dijete nije njegovo, povrijeđena i ponosna Sonja ga izbacuje iz kuće i govori da je njezino dijete njezina briga! Tomo je slomljen, a Sonja uvjerena da je ostala sama.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma poziva Burdžu i Garipa na novogodišnju večeru. Muratu to zasmeta te pobjesni. Sureja predloži igru kako bi se dogovorili oko poklona što Osmana oduševi. Fikret se zabrine jer ne zatekne Esru u uredu. Faruk od njega traži objašnjenje za slike. Kijmet dobiva slike Fikreta i Esre te ne zna kako bi se ponašala što Ipek začudi. Ipek u Rejhaninoj kući traži Fevzijeva pisma te skoro biva uhvaćena. Figen ispriča Sureji Džanovu životnu priču. Govori joj kako Džan nije zaljubljen u Begum što Sureju veoma uznemiri. Adem donese Dilari cvijeće, a ona je oduševljena. Esma i Garip uživaju u druženju. Murat i Bade smišljaju kako učiniti izvlačenje još zanimljivijim te između njih još više zaiskri.