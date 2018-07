SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Cijela obitelj okuplja se za Bajram na farmi. No nije sve idilično (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Letícia pita Tiaga zašto se želi oženiti njome. Cidália moli Leilu da ne kaže Fláviji tko je njezin otac, a kćeri kaže da joj više ne dolazi. Salete tješi Fláviju. Leila govori Misaelu da Hércules ide na miting i moli ga da to prenese Salete. Jader odlazi k Sansau na masažu. Mag se žali Tiau jer se Tiago promijenio. Pedro govori Faustu da se njegova unučad ženi. Pedro kaže Mag da će Fininho uskoro završiti u zatvoru. Ona je šokirana. Pedro govori Ani Luisi da je prevario Mag kako bi je destabilizirao. Beth se oprosti od Augusta. Luciane ne dopušta Hérculesu da održi govor na mitingu. Juninho govori ocu o Ritinhinu zdravstvenom stanju. Salete se prepire s Luciane. Carlao napušta crpku sa svojom plavokosom djevojkom. Mag pljusne Tiaa jer joj je lagao o Fininhu. Pedro razgovara s Camilom o putovanjima. Tiao govori Mag svoj plan kako će uzdrmati Pedra. Beth otkrije da su Ciro i Mag ljubavnici. Mag pokazuje Ciru Bethinu snimku na kojoj ona uzima novac kako bi otišla. Ciro joj ne vjeruje, nego se naljuti na Mag. Beth sve snima, te iznenadi Mag sa svojom snimkom kojom joj zaprijeti.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Irem i Mukades su očajne jer nisu uspjele u svome planu da razdvoje Fatiha i Zejnep. No, već smišljaju kakvu će nepodobnost sljedeću napraviti. Fatih pokušava saznati tko je kupio ogrlicu s Ireminim imenom, no ne uspijeva. U međuvremenu Dževat saznaje da mesarev sin pokušava zaprositi Šazimet i odluči se obraćunati s njim. U Ševketovoj kući traju pripreme za Selimovo sunećenje. Zejnep poziva Merjem na proslavu, no ova odbija zbog obećanja Ševketu. Ipak, raduje se jer ju je, čini se, Zejnep zavoljela.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kerim vodi Huliju u obilazak, no na kraju to završi svađom i tučnjavom. Pristaje vratiti se kući s njom, no kaže kako više ne može biti isto između njih dvoje. Vraćaju se na Bajram. Bajram iznenađuje obitelj i pridruži im se na farmi za ručkom. Pomiri se sa Suhejlom, no Kerim odbija razgovarati s njim. Zbog toga Bajram odlazi od kuće. Melek sustiže njezina prošlost, gospodin Haluk raspituje se o njoj. Kerimu dolazi poziv za sud, zbog čega nastaje kaos u kući Dževherovih.