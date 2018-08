SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Cijela obitelj je zabrinuta zbog Kerimove i Husejinove otmice (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Salete odluči da se Gustavo mora otići liječiti. Gigi kaže da ne zna kako bi pomogla Mag i savjetuje joj da se obrati Tiau. Gigi moli Tiaa da pomogne Mag, ali on je odbije. Helo savjetuje Eduu da ništa ne taji Xanaiji. Tiago i Leticia posjete Caia. Gustavo se ispriča Wesleyju. Sueli kaže da je sve spremno za njegovo liječenje. Gustava voze u kliniku za odvikavanje. Salete pati. Tiago želi dijete s Letícijom. Misael raspravlja s Yarom i pokuša utješiti Fláviju. Gigi zamoli Marinu da ode Magnoliji. Elio pokušava prići Marini, ali ona se izmakne i ode. Laura se želi naći s Pedrom. Policija dolazi u Magnolijinu kuću, ali ona je ne želi napustiti. Tiago uspije nagovoriti baku da napusti kuću. Ciro ne želi dati iskaz. Olavo kaže Pedru da misli da mu je Magnolia zaprijetila. Luciane kaže Tiagu za Marinu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Za doručkom Mukades govori Zejnep da je Fatih sve skrivao od nje. Zbog toga se Gulsum užasno razljuti i traži od nje da se sredi ili odlazi iz kuće. Zejnep odlazi sa Selimom i vraća se kući. Fatih dolazi za njom tražiti oprost, a ona mu govori da on nije Selimov otac, već Ertan. To Fatiha užasno rastuži pa odluči da je između njih gotovo. Fadik joj prigovara zbog toga pa i nju izbaci iz kuće. I Ševket pokušava objasniti Zejnep da ne krivi Fatiha, no ona ne želi slušati nikoga.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Atif pita Nilaj da se uda za njega, no ona odbija jer joj je to prerano. Ipak kad stigne kući Melek ju uvjerava da pristane pa se predomisli. Hatidže je jako tužna zbog toga. Mahir pak ne misli odustati od Ipek, poziva ju u kafić na tulum. Ona dolazi pa se poljube. Džejlan ih je snimila kako plešu pa to stavila na Internet. Kad Hulija to vidi, poludi. No prekida ju vijest o još jednoj bombi. Ovaj put ju je Džem podmetnuo u obiteljsku tvrtku. Ima plan riješiti se cijele obitelji Dževher osim Mehmeta kako bi uzeo njegovo nasljedstvo. Husejin i Melek su se rastali. Nakon parnice Kerim i Husejin odlaze u restoran. Tamo ih napadnu Džemovi ljudi i otimaju ih. Bajram dolazi isprositi Nilajinu ruku u Atifovo ime, no lijepu večer prekida Džemova poruka Huliji. Poručuje obitelji Dževher da ih čekaju teški dani. Traži od Hulije da dovede Mehmeta kako bi poštedio Husejina i Kerima. Bajram odlučuje da je to najbolji način da spasi svoje sinove. Otima Mehmeta iz Hulijinih ruku i odvodi ga na dogovorenu lokaciju unatoč svim protivljenjima ukućana. Nasreću umiješa se policija i savladava Džemove ljude, a Husejin i Kerim se oslobađaju i napadnu Džema. Džem uspijeva raniti Kerima pa ga pokuša ubiti. No, Filiz ga preduhitri i ubije njega.