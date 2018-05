SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Braća su uz Faruka koji se teško nosi s posljednjim gubitkom (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Letícia poljubi Davida, ali on joj kaže da želi biti samo prijatelj s njom. Augusto dogovori sastanak s Mileide. Salete se suoči sa kćeri i iznenadi je svojim otkrićem. Jéssica se pobuni. Helô ponudi Isabeli novac kako bi nastavila studij. Robinson pokušava utješiti Salete. Tiao je uvjeren da će Tiago i Isabela prekinuti vezu. Letícia odluči uhvatiti njih dvoje nakon što dobije anonimni poziv, ali David joj savjetuje da to ne čini. Pedro zaključi da je Letícia njegova kći. Ana Luisa čita Vitórijin iskaz u dnevniku. Magnólia kaže da Hércules treba Mielide kao dogradonačelnicu, a Luciane se s time ne slaže. Mileide moli Augusta da izgradi crkvu. Radnici s crpke pokušavaju oraspoložiti Salete. Élio pokušava razgovarati sa Salete, ali ona plače i kaže da nije sposobna za to. Antônio predloži Olavu da ne žive kao otac i sin. Luciane sazna za Tiaovu staru vezu. Ciro ispituje Tiaga o upravi tvornice. Magnólia poziva Mileide da bude dogradonačelnica. Mileide postavlja uvjet: izgradnju crkve. Sueli moli Misaela da zaposli njezina sina. Camila smjesti klopku Aline.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Neriman prigovara Songul i Guneju kako sve rade zajedno te želi otići kod Feride, no ona joj govori kako to nije moguće. Kader i Javuz kupuju poklon za Defne te situacija između njih postane napeta što zasmeta Kader. Gunej, Songul, Meral i Džemre smišljaju kako vratiti živote u normalu. Ali se teško razdvaja od Ejlul te smisli večer društvenih igara. No, ona krene po zlu kad Feride shvati kako Toprak ne zna ništa o njoj. Cure pokušavaju uplašiti Defne kako bi što prije otišla.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Snježana pod pritiskom Dominika shvaća kako će morati svjedočiti protiv Ranka. Sonja moli Snježanu da joj kaže istinu o Ranku, no njihov razgovor prekida Dominik. U međuvremenu, Andrija odbija pomoći Ranku te Ranko shvaća da je ostao sam. Edita dolazi napasti Tomu zbog Rankova uhićenja, no ostane zatečena kada joj Tomo i Sonja kažu kako misle da je Ranko nevin. Tomo odlazi u zatvor posjetiti Ranka – samo zajedno mogu zaustaviti Dominika. No, Ranko odbija Tominu pomoć. Kada Edita to dozna, sama odlazi Ranku u posjet te dozna da će ga teretiti i za Asjino ubojstvo. Goga shvaća da više ne može biti s Andrijom, jer surađuje s kriminalcima, Rankom i Dominikom, te odlazi iz stana. Vlado i Emina preko Goge doznaju za Andrijinu povezanost s Dominikom. Ogorčeni stanari radničkog naselja napadnu Štefa. Blaženka ga obrani, zbog čega joj ovaj ostane zahvalan.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Senem priznaju Akifu grijehe iz prošlosti koji njega iznenade. Faruk im priopćava loše vijesti koje ih potresu. U konaku se Faruk prisjeća zadnjeg razgovora s Begum te ga Fikret tješi. Braća ih posjećuju te provode dirljive trenutke zajedno. Ipek se žali Kijmet kako je Sureja postala Esmina miljenica. Ona ju savjetuje kako se treba ponijeti prema novonastaloj situaciji. Faruk želi pružiti podršku Emiru, no on je hladan. Burdžu se istrese na Siren jer nije bila uz nju kad je trebalo. Murat želi svima reći za zaruke, no Bade ga spriječi.