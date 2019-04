SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Božo misleći da prevozi humanitarnu pomoć zapravo Lidiji pomaže u švercu (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maria Isis se suoči s Martom i kaže joj da je komenator mrtav. Cristina saziva sastanak u tvrtki. Komendator javlja Cristini da će Josue otići njezinoj kući po prsten koji mu je Cora ukrala. Robertao razmišlja o ponudi da radi u Japanu. Erika ga potiče. Elivaldo govori Marcu da se vratio Tuanei. Cristina zna kako će spasiti tvrtku, ali Maria Clara joj odbija pomoći. Cora odlazi na groblje. Teo sugerira Magnoliji i Severu da zamole Claudija da organizira njihovu zabavu. Orville je ljubomoran na Arnolda zbog Juliane. Josue nalazi Corinu škrinjicu i ugleda pištolj. Odnese prsten komendatoru. Manoel shvati da Josue često ulazi u bar i da bi netko mogao posumnjati. Enrico ugleda Josuea kako izlazi iz bara i iznenadi se. Manoel mu kaže da obojici nedostaje komendator i da se susreću kako bi ga se prisjećali. Claudio pristane organizirati zabavu za Magnoliju i Severa. Cristina pita Patricija može li napraviti jeftiniju kolekciju. On pristane pod uvjetom da nema problema s Marijom Clarom. Maria Clara sluša njihov razgovor i dočeka je na zub.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Džihan se pod utjecajem alkohola dobro provodi u klubu, ali na jednu Omerovu krivu riječ napravi scenu pred svim gostima. Ubrzo Omer otkrije da je Džihan svjestan poljupca koji se dogodio između njega i Gulru, a cijelom događaju svjedoče Onur i Brooke. Za to vrijeme, Gulru i Gulfem zabrinuto traže Džihana koji se naposljetku zajedno s Onurom pojavljuje pred njihovim vratima. Ali kada djevojkama otkrije da je s Omerom bila Brooke nikome od njih nije svejedno. U međuvremenu, Halide smišlja kobni plan kako bi jednom zauvijek dokrajčila Gulru, a Gulfem čini posljednje korake kako bi organizirala planiranu press konferenciju.

NOVA TV, 18.25, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Lara konfrontira Nikšu po pitanju ogrlice koju joj je poklonio. On se vrlo vješto izvuče lažima. Lara dolazi u kuću Zlatarovih. Anđela ugleda lančić na njenom vratu i prepozna ga te optuži Laru da je kradljivica. Lara se vraća u krčmu, pronalazi ukradeni novac i nakit i odluči ga odnijeti Blanki. Jakov i Leila smišljaju što će dalje, on kaže da se kao prvo mora prerušiti u Krisa, jer će koristiti njegovu putovnicu za bijeg. Leila pomaže Jaši u transformaciji u Krisa. Jakov izjavi da neće javiti roditeljima da je živ, kao ni svojoj ženi. Priznaje Leili da ga je Lara ostavila zbog drugoga. Blanka je šokirana kad vidi Laru. Lara puca na Blankinu savjest. Predat će joj novac potreban za Lidijinu operaciju, a ona joj mora obećati da će prijaviti Dinka policiji. Blanka na koncu pristaje. Zoran javlja Tončiju i Neli da im je sin poginuo. Tonči i Nela izbezumljeni od bola preuzimaju tobožnji Jašin pepeo i spremaju se na povratak kući. Jakov i Leila u lokalnom gradiću pronašli su skupinu hrvatskih ribara koji će ih svojom ribaricom odvesti do Madagaskara, odatle će smisliti kamo dalje.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Milena postaje jako sumnjičava i inzistira da joj Dijana kaže čije dijete zapravo nosi. Lukavi Mihajlo dolazi Lazaru po novac koji smatra da mu pripada, a Aleksandra odluči testirati tu veliku Mihajlovu ljubav i privrženost. Sestra Darinka ima jednu posebnu zamolbu za Davida i Marinu, a Grga nije posve iskren prema Zoe, što bi moglo izazvati dodatne probleme u njihovu odnosu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikretovi postupci dovode do rasprave između njega i Faruka. Faruk se ne slaže s Fikretovim načinom razmišljanja i ne smatra Okana odgovornim za trenutno stanje Fikretovog braka. Tijekom njihovog razgovora iznenada dolazi Okan, a Fikret ne može sakriti bijes. Dok Faruk nastoji riješiti nesuglasice između dvije zaraćene strane, Fikret taj proces otežava svojim nepomirljivim stavom. Fikret pokušava uvjeriti Faruka da je Okan osoba kojoj se ne može vjerovati, a Faruk se zbog toga nalazi rastrojen između dvije strane.

NOVA TV, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Policija u Nediljkovom i Andrijinom ruksaku pronađe samo zemlju. Naime, Lidija je u njihove ruksake stavila zemlju, a pravu robu je preko granice prenio Božo u Markovom autu, misleći da je riječ o humanitarnoj pomoći. Lidija i Jure uspiju izvući šafran iz Markovog auta, ali jedna vrećica im ispadne i ostane u gepeku. Marko to primijeti i ubrzo poveže da su Penave i Skorupovići iskoristili Božu za šverc. Za razliku od Mire i Petre, Zorka je izuzetno zadovoljna Lidijom i šalje ju da dovrši primopredaju s Vinkom u Staninoj kući. Marko prati Lidiju. Tomo ignorira Markove upute da postupa po zakonu s osumnjičenima, a njegovu igru dobrog i lošeg policajca prekida dolazak Dude. Nakon debakla sa Sandrom, Mijo iz kuće izbacuje Antu, koji odlazi spavati kod Kreše.