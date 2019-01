SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Boranovi se zbog neočekivanih događaja nađu pred novim početkom (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Komendator dolazi u restoran s Marijom Isis. Istovremeno dolazi Maria Marta s Mauriliom. Antonio ih smjesti za udaljene stolove. Enrico posjeti Beatriz. Ona mu objašnjava zašto je u braku s Claudiom. Vicente je nemiran u kuhinji restorana i iščekuje Cristinu. Cristina dolazi s Corom i Elivaldom. Cora moli komendatora da ih počasti šampanjcem. Cristina se uznemiri kad vidi Vicentea kako razgovara s komendatorom. Povjeruje Corinoj priči da njih dvojica nešto kuju protiv nje. Neki neznanac slika skandal u restoranu i šalje fotografije Teu. Cora javi Fernandu da se Cristina posvađala s Vicenteom, a on se poveseli.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Džihan je još uvijek u bolničkom krevetu, a Gulru se bori protiv teških optužbi zbog dokaza uperenih protiv nje. Proračunata Gulfem se na suđenju služi raznim metodama kako bi uspjela okriviti Gulru i maknuti je što dalje. Kako nasilje u ratu ne jenjava, Gulruina borba za slobodu postaje i veliki test za Omera. Nakon odluke sudapolicija odvodi Gulru, a Džihan se budi. Do njega dolazi Omer koji mu govori kako je potreban Gulru.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea i Marina upoznaju Tea te otkrivaju kako imaju mnogo toga zajedničkog, a Biba upada Peri u sobu u vrlo nezgodnom trenutku – baš dok razgovara sa svojim sinom! Zlatko dobiva uznemirujući poziv od šefa računovodstva te odmah zove Mihajla kako bi mu vratio novac koji je investirao u njegov projekt. Dijana doznaje užasavajuću vijest o smrti njezina poznanika, a Milena se povjerava Miloradu te naposljetku odlučuje samoinicijativno otići iz bolnice.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Akif dolazi do Faruka s dobrim vijestima. Govori mu kako je našao nasljeđeno zemljište dok je radio popis njihove imovine. Utvrdio je vrijednost zemljišta i Faruku govori koliku ponudu ima za zemljište. Iznenadna vijest koja je stigla od Akifa uzdrma cijelu obitelj. Nakon početnog uzbuđenja nastaju problemi jer teta Ulfet ne pristaje prodati svoj, niti otkupiti njihov dio. Boranovi nisu svjesni da ih čeka početak novog doba. Svi polažu velike nade osim Esme. Očekuje ju iznenađenje koje ima veze s prošlošću s kojom se ne želi suočiti. Boranovi su se našli u situaciji kakva ih do sad nije nikad pogodila, a čini se kako je to tek početak.