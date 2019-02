SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Boranovi se vraćaju u svoj konak i spremni su za novi početak (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Lorraine je oduševljena ružičastim dijamantom. Jose Alfredo izvadi iz sefa skrivene dijamante. Maria Clara pokušava ostati smirena s Cristinom. Jose Alfredo šalje Josea Pedra da riješi problem s računima za dijamante. Juliane se zaposli kao prodavačica. Jairo daje novac Cori. Cora kupuje novu odjeću i odlazi s njim u Imperio. Maria Clara razgovara telefonom s Vicenteom pred Cristinom. Maurilio dogovori susret s Teom. Jose Alfredo čuje Silvianov razgovor s Marijom Martom o ružičastom dijamantu. Jose Alfredo odlazi tražiti ružičasti dijamant u Santa Teresu.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Džihan je još uvijek pod dojmom Gulfemine trudnoće i ne može doći k sebi od sreće. To dodatno otežava situaciju za Gulru koja je dotakla dno nakon što je primila tu vijest. Uz to, Gulfem ne propušta svaku priliku da je dodatno provocira. Gulru se suočava s Omerom pod utjecajem ljubavne boli i sedativa i za oboje je to prilično bolno. Gulru pokušava ostati čvrsto na zemlji unatoč velikoj boli koju osjeća. Omer odlazi kod Onura kako bi razgovarao s njim, ali ne uspijeva naći riječi kojima bi izrekao ono što ga muči. Gulfem se uživi u cijelu predstavu o majčinstvu i mašta o Onuru. Za to vrijeme, obitelj počinje primjećivati da nema Jondže, a njezina odsutnost malo-pomalo izaziva sumnju u svima.

NOVA TV, 18.15, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Svi su u strahu za Tončijev život nakon srčanog udara, pogotovo Nela. Tonči se ipak dobro oporavlja, a njegova bolest zbližava ga s Nelom i obitelji. Maro spašava pijanu Nikol od nasilnika na rođendanskom tulumu i odbija njezino zavođenje. Blanka saznaje za Tončijev srčani udar, kao i Dinko. Dok je Blanka potresena, Dinko se odlučuje osvetiti Zlatarevima i uzeti im sve što imaju. Jakov, zabrinut za očevo stanje, nudi ruku pomirenja Tončiju i preuzima putovanje u Afriku na sebe. Iznenađuje Laru svojom odlukom. Želi da se što prije vjenčanju. Premda Lara ne želi brzati s vezom, pristaje. Organiziraju romantično vjenčanje na otvorenom koje taje svojim obiteljima.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Zoe bez Leina dopuštenja i znanja odlazi u Beograd kako bi posjetila svog tatu i Vena koji se uselio u kuću Crnkovićevih. Nastasja pronalazi onesviještenu Dijanu i odmah je vodi u bolnicu, no Mihajlo je i ondje pronalazi. Lea je duboko uznemirena nakon što sretne Mihajla u bolnici i potom odlazi do Marine koja će joj napokon otvoriti oči zato što više jednostavno nema smisla da čuva svoju najskriveniju tajnu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Na konferenciji za medije, Ulfet otkriva strašnu istinu da je ona odgovorna za smrt svog muža. Svoju tvrtku prepušta Guneš, a govor zaključuje mišlju da je najvažnije oprostiti samome sebi jer će tada oprostiti i svi ostali. Nakon šoka s Ulfet, još jedno iznenađenje priprema Adem koji, umoran od hvatanja nedostižnog cilja, pruža Esmi ruku pomirenja dajući joj ključeve konaka. Boranovi se vraćaju na mjesto kojem pripadaju i spremni su pozdraviti svoj novi život. Esma i svi članovi obitelji iznenađeni su kada shvate da je kuća ostala potpuno ista jer je Garip sve njihove stvari kupio na dražbi i spremio ih u skladište jer je bio siguran da će se vratiti u ovu kuću. Neprocjenjiva Garipova gesta nikoga nije ostavila ravnodušnim.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Marko prima Matu nazad u Lokvicu uz uvjet da drži Krešu na oku. Povjeruje mu da je Krešo izašao iz šverca. Ivana se ne može pomiriti s Božinim odlaskom pa, uz pomoć Luke, snima izjave seljana o Boži, ne bi li tako pokazala biskupu koliko je Božo važan za Lokvicu. Unatoč trudu, Ivana ne uspijeva doći do kvalitetnog materijala – seljani uopće ne surađuju. Petra predlaže ženama da krenu u posao s kolačima. No, cure se ubrzo posvađaju, a Petra im, da ih smiri, obeća kupiti pravu pećnicu. Tadija nagovara Krešu da se pomiri s Almom kako bi im obojici olakšao život. Krešo pokušava pričati s Almom, a kad mu to ne uspije, namjerno pred njom padne s motora. Ante moli Mirelu da se vrati u lokal. Kada se zagrle, Anti opet poleti ruka pa ga Mirela izbaci iz kuće. Nezaposlena Mirela baca se u biznis s izradom nakita.