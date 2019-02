SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Boranovi organiziraju veliku zabavu na kojoj se pojavljuje i Adem (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Antoninho obavijesti Vicentea o mogućem Enricovom posjetu. Jairo dolazi pomoći Cori s Fernandovim tijelom. Maria Marta kaže Joseu Alfredu da se ne mogu rastati. Jose Alfredo se uznemiri. Cora prisili Jaira da odnese Fernanda daleko od kuće. Teo ne vjeruje Mauriliju. Amanda zove Claudija da razgovaraju o Leonardu. Jairo gurne Fernandov auto u provaliju. Jose Alfredo i Maria Marta dogovore suradnju. Nana i Antoninho se zanimaju jedno za drugo. Xana je ljubomorna na Antoninha. Maurilio predaje Teu dokumente koji potvrđuju njegovu priču. Tuane, Elivaldo i Cristina iznenade Jaira dok on prijeti Cori. Cora uspije prevariti nećake i osloboditi se Jaira. Enrico dolazi u Vicenteov restoran.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Jondža se oporavlja u bolnici i pokušava poručiti sestrama da je Ševket krivac za njezinu ozljedu. Šefket je paranoičan i neprestano analizira događaje koji su se dogodili u noći kada su se on i Jondža posvađali. Halide ne odustaje od toga da uništi Gulru i malo-pomalo povećava dozu sedativa. Omerova obitelj sprema veliku večeru povodom Gulfemine trudnoće, a Omer želi iskoristiti tu priliku da svima otkriju da je Gulfemina trudnoća zapravo izmišljena. Gulru uz Čičekinu pomoć ubrzo povezuje dijelove zagonetke i shvati da je Ševket umješan u Jondžinu nezgodu te se odlazi sukobiti s njim. Za to vrijeme, Džihan otkriva test DNK analize koji je Gulru sakrila u njihovoj sobi i sasvim slučajno saznaje neočekivanu tajnu.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Lara pati za Jakovom koji pokušava uspostaviti autoritet na brodu. Dok Jakov teško pronalazi saveznike na brodu, Tonči i Lara pronalaze zajednički jezik. Dinko nastavlja s planom osvete i sve se više upliće u poslove Plovidbe Zlatar. Anita i Maro provode vrijeme zajedno. Premda su dva potpuno različita svijeta i premda je njihov odnos pun razmirica, među njima se razvija jaka kemija. Nela naizgled prihvaća Laru u kući dok sprovodi u djelo svoj tajni plan. Poziva u goste Larinu majku Miju (Sanja Vejnović) kojoj je Lara skrivala vjenčanje s Jakovom. Nela radi sve što može kako bi prikazala Laru kao negativku. Mija je šokirana vijestima o Lari.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea je i dalje u stanju šoka zbog istine koju je nedavno doznala i zato odbija izaći iz svoje sobe, a Biba i Marina su vrlo zabrinute za nju. Lazar slučajno načuje da su Milena i Mitar bili ljubavnici pa poludi jer to poveže sa smrću svog oca. Na Venovo iznenađenje, u kuću Crnkovićevih pristiže Sara s društvom neprimjerenim za njezine godine te ona naposljetku odluči zavesti Vena. Dijana rješava poslovne obaveze, a Nastasji se nimalo ne sviđa Savino ponašanje jer naslućuje da nešto skriva od nje.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk priprema veliko iznenađenje za Sureju koja je oduševljena njegovim velikodušnim znakom pažnje. Esma je uzrujana kada čuje da se šire glasine o tome da joj je Adem darovao konak. Pod utjecajem tih glasina, Esma odlazi k Ademu i poručuje mu da se kloni njihove obitelji jer ne vjeruje da joj je Adem prepustio konak iz dobre namjere. Faruk i Fikret sastaju se s Okanom kako bi razgovarali o poslu, a cijeli susret prođe u neugodnom ozračju jer Fikret nije naročito oduševljen Okanovom pojavom. Velika zabava organizirana je povodom povratka obitelji Boran, a Esma se pojavljuje u najboljem izdanju ikad. Na zabavu stiže Adem kao iznenadni gost, a Faruk priprema još jedno veliko iznenađenje koje se mnogima neće svidjeti.

NOVA TV, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Ekipi u policijsku postaju stiže pojačanje – pas. Unatoč Markovom negodovanju, Tomo preuzima brigu, jer je oduvijek maštao o psu. Petra pokušava doći do jeftine pećnice kako bi pokrenula biznis s Anđelkom, Mirom i Gordanom. Zove Vinku u pomoć, a ova pristaje, ako joj pomogne naći partnera za proslavu godišnjice mature. Kreši sestrin nakit dobro dođe da dogovori druženje s Almom, a usput i proda nakit Anti, koji misli da će se kupovinom iskupiti Mireli. No, Mirela poludi kad to sazna jer je još uvijek ljuta na njega. Marko otkriva da je Vinka, žena koju je vidio u lijesu u Andrijinoj garaži, zapravo vrlo živa te da surađuje sa Zorkom. Ivana i Luka pokušavaju uzeti od Mije izjavu o Boži, no prekida ih Tomo, koji, na čuđenje prisutnih, krade Mijinu čizmu.