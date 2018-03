SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Begum smiruje Sureju dok se Bade sukobi s Muratom (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Sofía misli da je Fabiola mrtva, te se sprema ponovno osvojiti Ramóna. Ramón i Fabiola raduju se kćeri i ostvarenju svih svojih snova. Hortensia kaže Juliju da mora naći posao jer više ne može trošiti njezinu penziju. Fredesvinda se šokira kada uhvati Luisu i Benita u krevetu. Benito joj kaže da voli Luisu, a ona kaže da su je prevarili. Benito odvrati da nisu imali izbora i da će se oženiti Luisom čim bude mogao. Adalgisa mu kaže da ona voli Finita. Sofía se razbjesni kada shvati da je Fabiola živa i da je rodila Ramónu kćer. Predlaže Franciscu da joj pomogne razdvojiti Ramóna i Fabiolu, a ona će njemu pomoći da napusti zemlju. Hortensia odluči prodati stan, a Julio planira uložiti taj novac u posao. Luisa kaže Finitu da je njihov brak samo na papiru, da bi bilo dobro da se rastanu jer on zapravo voli Adalgisu. Finito kaže Benitu da ga je Luisa nagovorila da se rastane i da će svi biti sretni. Fredesvinda kaže Finitu da se odlučila na povratak u Indianapolis. Rastresenoj Fabioli otmu dijete.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ali pomaže Bušri oko matematike dok ga Ejlul zadirkuje. Toprak natjerava Zehru da gleda nogomet, no njoj se svidi što nitko nije očekivao. Ežder pronađe put kako ući u kuću što Meral naljuti. Kader istražuje priču koju je čula, no dolazi do neugodnog otkrića koje ju ražalosti. Defne se sprema za izlazak s Ežderom što Nazan podržava jer ne zna tko je u pitanju. Serkanovo stanje se poboljšava te liječnik govori kako može izaći iz bolnice. Ežder govori Defne kako se zaljubio u nju, no zapravo se užasno dosađuje i ne zna kako pobjeći. Meral želi cure počastiti kozmetičkim tretmanom, no Kader nije raspoložena. Meral se rastuži radi njezinih riječi te pobjegne. Govori Zehri kako će joj sve priznati što Zehru razljuti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja uviđa da više ne može skrivati da je trudna. Njen i Jasnin razgovor prekida Tomo, no ona mu ipak odluči prešutjeti trudnoću. U razgovoru s Tomom, Sonja saznaje da ju Tomo nije prevario s Helenom te da su izgubili bitku za Mašu. Tomo saznaje da je Ranko Editin sin, a Edita ne zna kako reći Tomi i Ranku da imaju zajedničkog oca. Ranko je uvjeren da je on jedini Leskovarov nasljednik, a od člana obitelji Leskovar dobiva verziju „prošlosti“ po kojoj je Edita bila prava zlikovka. Ranko ponudi Branki posao sluškinje u njegovoj vili, što ona odlučno odbija. Tomo i Branka dobivaju poziv da hitno dođu u Dom. Vlado je u depresiji nakon Emininog odlaska pa poduzetna Goga preuzima inicijativu u kafiću. Dina i Goga u kafiću rade humanitarnu akciju za Štefa. Kad ljudi s gađenjem odbiju pomoći „bolesnom“ Štefu, Goga im zaprijeti da će im Štef povisiti stanarinu. Dina je zadovoljna ishodom humanitarne akcije, dok je Štef polaskan, ali i užasnut kad shvati da je zaradio na izmišljenoj bolesti.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Garip želi da Adem otkaže novinare, no on je tvrdgolav. Akif u konaku sreće Senem i pokušava riješiti probleme s njom. Senem ga ugura u ormar gdje ga nađe Faruk koji iščekuje odgovore. Bade primijeti Korajeve modrice. Begum javlja Fikretu kako je s djetetom sve u najboljem redu te da će uskoro otići iz bolnice što Fikreta veoma razveseli. Osman posjećuje Burdžu, a Begum tješi Sureju. Fikret provodi vrijeme s kćeri na čemu mu Faruk čestita, a on ga optuži kako je ljubomoran. Kijmet dolazi u školu i napada Dilaru zbog svoje kćeri. Bade je ljuta na Murata te mu govori kako nema pravo miješati se u njezin život. Rejhan i Dilara se posvađaju te Rejhan doživi napadaj.