SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ante zaprosi Mirelu, a Skorupovići odluče potplatiti sutkinju (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Joseu Alfredu plješću članovi škole sambe. Maurilio odlazi Mariji Marti. María Marta pati jer je odala Josea Alfreda. Magnolia kaže Teu da je Silviano bio u braku s Marijom Martom. Joao Lucas se iznenadi kada sazna da je Jose Alfredo promijenio skrovište. Erika se ispričava Teu. Du ulovi Joaa Lucasa kako grli Mariju Isis. Cristina obavijesti Mariju Martu da je Jose Alfredo uhićen. Cora pada u očaj. Orville donosi odluku u vezi sa Salvadorom. Maurilija izbace iz dvorane ze sastanke. Inspektor traži da mu Jose Alfredo objasni svoju fiktivnu smrt. Cristina kaže braći i sestri da će Jose Alfredo vratiti ukradeni novac. Maria Clara i Jose Pedro se ljute na Cristinu. Maurilio se pakira da napusti kuću Josea Alfreda.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Omer upada u raspravu sa Ševketom koji sprema vlastiti plan. Dok je on uvjeren da stoji nadomak ostvarenju svog plana, Mebrure ga iznenađuje kada obije potpisati dokument o nasljedstvu. Mert, odlučan u namjeri da se dokaže Dujgu, želi otvoriti teretanu zajedno s Džihanom koji je oduševljen tom idejom. Omer, Gulfem i Gulru sastaju se kako bi razgovarali o sudbini dijeteta koje nosi Gulru, no čini se da je razina stresa postala neizdrživa za nju i dolazi do nezamislivog gubitka.

NOVA TV, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Mijo i Gordana pokušavaju Antu podučiti erogenim zonama kod žene. Ante sve napiše na ruku, ali opet uprska seks s Mirelom. Mirela napokon opusti Antu za seks i sve završi dobro. Sretni Ante prosi Mirelu koja pristaje. Ante se izlane pred roditeljima da je zaručen za Mirelu, pa oni planiraju prošnju. Mile uspije pobjeći Andriji, Lidiji i Petri. Tomo održava prezentaciju u župnom dvoru, no Božo ga potjera. Ipak, uspije jednu spravu uvaliti Nediljku. Prilikom jačeg rastezanja, Nediljku sprava odleti iz ruke i izbije Anđelki zub. Anđelka zbog bolova ne želi ići na dogovorenu krizmu. Božo posjeti Ivanu u zatvoru i odlazi na razgovor kod sutkinje kojoj je dodjeljen Ivanin slučaj. Ona pokuša od njega iznuditi mito, što Božu zgrozi, ali Skorupoviće oduševi i natjera na razmišljanje kako da skupe novce za potplatit sutkinju.