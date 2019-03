SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Alma i Krešo se pomire, a Božo organizira humanitarnu akciju za Štigliće (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo stiže u novi grad i kupuje rudnik. Maurilio govori Teu o financijskoj krizi u tvrtki. Maria Marta razmišlja o udaji za Maurilija. Jose Alfredo počne raditi u rudniku. Maria Marta planira ženidbu Joaa Lucasa. Cora demantira priču koju je ispričala Teu. Jose Alfredo prodaje dijamante Dionisiju. Maurilio i Danielle se poljube. Maria Marta pita Merivala o komendatorovu imetku. Amanda pozove Leonarda na Joaovo Lucasovo vjenčanje. Maria Clara je ljubomorna na Cristinu. Du govori Lucasu da očekuje blizance. Josue javlja komendatoru da mu se sin ženi. Cristina, Marta i njezina djeca daju ponudu Mauriliju kako ne bi izgubili tvrtku. Jose Alfredo slavi uspjeh svoga plana. Jose Alfredo se odluči vratiti u Rio. Du voze u rodilište. Joao Lucas je umiruje.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Stiže potpuno novi test DNK analize, a Gulfem ga daje Džihanu da ga prvi otvori. Dok Džihan i Halide strepe od toga što se nalazi u omotnici, Gulfem s mirnoćom čega rasplet događaja. Džihan ne želi otvoriti omotnicu, ali Gulfem ga uporno nagovara da to učini. Rezultat testa stvorit će pomutnju jer sada pokazuje da Gulfem i Halide nisu u krvnom srodstvu. Za to vrijeme, Gulru prati Omera do hotela jer želi razgovarati s njim. No Omer ne želi razgovarati s njom sve dok se ona ne rastane od Džihana. Baš kada se njihov razgovor počinje zahuktavati, lift u kojem se nalaze naglo prestaje raditi, a oni ostanu zarobljeni u njemu.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Lidija (Marija Tadić) je doživjela srčani arest i njen život je u opasnosti. Doktor objavljuje Blanki i Dinku da Lidija ima aneurizmu te da joj je potrebna hitna operacija. Međutim ta se operacija može obaviti samo u inozemstvu i vrlo je skupa. Blanka ima povjerenja u Dinkovu ljubav prema Lidiji. Govori mu da bi trebao podići kredit i pobrinuti se za spas vlastite žene. Nela i Tonči u šoku su nakon presude Jakovu. Dolazi Zoran s dobrim vijestima. Pronašao je slučaj u kojem je osuđenik dobio mnogo manju kaznu zbog toga što je pred sudom izjavio da se kaje. Tončiju se nimalo ne sviđa ideja da se njegov sin mora ponižavati i kajati zbog zločina koji nije počinio i ne pristaje da igraju na tu kartu. Svi shvaćaju da trenutno nemaju drugog izbora nego čekati rezultate žalbe i nadati se novom suđenju. Nikša objavi svom prijatelju Alenu kako je odlučio zauvijek se povući iz Legije stranaca i započeti novi život u Hrvatskoj. Planira kupiti ranč i pokrenuti vlastiti biznis. Zatraži od Alena novac koji mu je bio povjerio na čuvanje. Alen je u klopci jer je Nikšin novac već potrošio. Lara saznaje da je Jaša dobio četrdeset godina zatvora. Očajna je. Utjehu joj pruži Nikša kojem se Lara na prvi pogled svidjela.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea, Zoe i Biba moraju hitno napustiti obiteljsku kuću. Ljubavnici Aleksandra i Mihajlo pripremaju neugodno iznenađenje za Lazara. David se odluči za finalizaciju razvoda jer ne želi više ni minute biti u braku sa ženom koja ga je razočarala i prevarila. Kasnije Lea shvaća da postoji nešto više od prijateljstva između Davida i njezine najbolje prijateljice Marine. Biba prima čudan telefonski poziv iz policije, a Nevenka traži od Milene da raščisti svoj odnos s Mitrom.

NOVA TV, 20.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Borani razgovaraju o Esminom zdravlju, a Osman predlaže Ruskinju Anastaziju kao jednu od potencijalnih njegovateljica. Sureja je nezainteresirana i odsutna, a Faruku otkriva da je to zbog toga što se Dilara potpuno udaljila od nje. Taj razgovor ubrzo eskalira i dovede do velike rasprave između Sureje i Faruka. Za to vrijeme, Dilara se suočava s intenzivnim trudovima, iako je tek u sedmom mjesecu trudnoće. Dilarin strah da će to negativno utjecati na dijete raste iz trenutka u trenutak. Doktor obavještava Adema o novonastaloj situaciji, a ubrzo su svi na nogama kad shvate da se nešto događa.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Nakon niza neuspješnih pokušaja, Luka odustaje od snimanja reklame i odluči montirati spot od mješavine snimljenog materijala. Nakon napornog dana Krešu u radioni posjećuje Alma, što završi poljupcem i obnavljanjem veze. Tadija se sjeti mladog bosanskog kolege Jakiše pa nagovara Matu da organiziraju ručak na kojem će ga spojiti s Mirelom. Na ručku Mirela poludi, otkrije Jakiši da je trudna i ozbiljno se naljuti na Matu. Mate nakon tog debakla odluči podržati Mirelu, čak i ako želi biti samohrana majka. Mijo odustaje od dvorišne rasprodaje i, pod Antinim i Gordaninim pritiskom, pristaje na ideju lažne humanitarne akcije. Plan je da Mijo nestane na tjedan dana, fingirajući operaciju, nakon čega će Štiglićima ostati novac prikupljen od akcije. Božo se obvezuje organizirati akciju, a Štigliće posjećuje Zorka, koja im garantira pomoć. Čini se da plan teče savršeno.