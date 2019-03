SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Alma i Krešo prekidaju dok se Petra i Marko sve više zbližavaju (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maria Clara javi Joau Lucasu da Jose Alfredo razgovara s Cristinom. Amandi nije drago što će Jose Pedro spavati s Danielle u hotelu. Maria Isis otjera paparazzija koji je pokušao slikati Mariju Martu. Jose Alfredo moli Cristinu da ga zamijeni u tvrtki ako mu se što dogodi. Teo dolazi u restoran kako bi razgovarao s Mauriliom. Maria Marta ih ugleda zajedno. Maurilio prosi Mariju Martu. Jose Alfredo izaziva Maurilija kada čuje da prosi Mariju Martu. Beatriz ugleda Leonarda kako prosi na ulici.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru i Gulfem pripremaju zabavu za Džihana, a pritom se nadmeću oko organizacije. Gulfem je nezadovoljna kad shvati da je Gulru pozvala svoje goste na zabavu jer se nikako ne slažu s njenim uzvanicima. Džihan se opušta na zabavi i dobro se provodi, a nakon što održi govor pred svim uzvanicima, učini neočekivani potez koji će najviše iznenaditi Gulru i Omera. Za to vrijeme, Halide se nalazi s Munever kako bi nastavila važan razgovor koji ranije nisu uspjele dovršiti.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Jakov pokušava spasiti brod od napada gusara, pri čemu ima problema i s vlastitom posadom, a pogotovo Krisom. Zbog Krisovih postupaka nastaje krizna situacija koja rezultira Jakovljevim ranjavanjem. Lara je potresena Dinkovim nasrtajem, ali pokušava zadržati kontrolu te nastoji naći posao kako bi imala vlastite izvore prihoda. Dinko uspješno manipulira Tončijem i uspijeva se useliti u kuću Zlatar. Mija se prepušta Zoranu, ali je ipak oprezna nakon vođenja ljubavi.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Shrvani David zahtijeva od Lee da se konačno izjasni tko je muškarac njezina života jer naprosto više ne može trpjeti Lazarovu blizinu. Žestoki sukob Mihajla i Dijane rezultira dolaskom policije u dom Crnkovićevih. Unatoč njegovu braku s mladom i atraktivnom Aleksandrom, Milena je na mukama jer i dalje osjeća ljubav i privlačnost prema Mitru. Zlatko juri u bolnicu kako bi spriječio Klarin pobačaj, a Nastasja dovodi mladu buntovnicu Saru u kuću Crnkovićevih.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma sastavlja bilježnicu u kojoj objedinjuje slike i opise članova cijele obitelji za buduća vremena kada ih se možda više neće sjećati. Emotivne misli prolaze joj kroz glavu dok ih prenosi na papir. Guneš dolazi kući i shvaća da Adema nema. Razočarana i ljuta, žali što joj Adem nije ni javio da više neće biti pod njenim krovom. Fikret dolazi kod Adema u hotelsku sobu kako bi dobio odgovore. Adem još uvijek na svaku lijepu gestu reagira burno i ne dozvoljava nikome da mu se približi. Fikret i Adem po tko zna koji put otvaraju temu o njihovom odnosu, kao i odnosu cijele obitelji prema Ademu. Senem je sumnjičava u vezi Guneš i odlučuje je posjetiti. U stanu otkrije tragove koji povezuju Guneš i Adema, a to rezultira Gunešinim neočekivanim priznanjem.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Unatoč izričitoj Zorkinoj zabrani, Andrija i Nediljko, odluče iskoristiti Staninu sahranu za švercanje tartufa. Uvjereni su da bi se to Stani svidjelo. Tartufe u vrećicama s uljem sakriju u pogrebne vijence i uspijevaju ih transportirati u Hrvatsku. Mijo nema sreće sa svojim tajnim zadatkom. Marko i Tomo ga natjeraju da sakrije bubicu za prisluškivanje u Zorkinu kuću. No, Mijo od silnog stresa završi na wc-u. Alma je pak u potpunosti raskinula s Krešom, a između Petre i Marka raste privlačnost. Mate pokušava sakriti svoju “vezu” s Vinkom. No, pod pritiskom, ipak prizna Tadiji za tajni zadatak, ali i da je spavao s Vinkom. Anđelka muku muči s novom narudžbom – nije joj jasno kakvi su to zdravi kolači?