SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ali Nedžat shvati kako su Muratove namjere posve drugačije (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiago kaže Leticiji da je voli i da se ne želi rastati, ali ona ustraje na rastavi. Gigi pritisne Marinu i ona prizna da je bila na putu s Tiagom. Leticia kaže da odlazi iz tvornice. Edu traži da Tiago ode. Tiao vodi Magnoliju u sobu, ali onda je odbaci i kaže da ima sastanak. Pedrova obitelj upozna Estelinhu. Ana Luisa predbaci Tiagu jer je bio s Marinom. Estelinhi nedostaje mama. Magnolia se ne miri s Tiaovim ponašanjem. On joj laže da je bio s drugim ženama kako bi je provocirao. Tiago misli na Leticiju. Ona dolazi u tvornicu i kaže mu da je došla samo da riješi neke poslovne stvari. Pedro i Helo razgovaraju o Tiagu i Leticiji. Laura je ljubomorna na Helo. Tiao kaže Magnoliji da će ona imati više njegovih ožiljaka nego on njezinih.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep i dalje radi na otkrivanju blaga, no Selim im otkriva novi trag. Saznaju da je blago u bunaru, te ona i Fatih čekaju noć da svi zaspu kako bi ušli unutra. Napokon se spuštaju u bunar, i otkrivaju potpuno neistražene puteve. Mukades je, razmišljajući o Džanu i prisjećajući se prošlosti, shvatila tko je on zapravo i kako su on i Zejnep povezani. Mustafa je Fatihu spomenuo Ertanov povratak. Zejnep netko prilazi s leđa, omamljuje ju i otima, no za to nitko ne zna. Fatih uznemiren zbog saznanja da joj je Ertan tako blizu, pokušava nazvati Zejnep no ne može ju dobiti. Mladi idu u potragu za Ertanom, no otkrivaju kako mu je stan potpuno ispražnjen. Fatih osjeća da nešto nije u redu i odlazi s posla.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Miško govori Nediljku, Miji i Andriji za ponudu od sto kila duhana i moli ih da to prenesu Zorki, a Petra i Krešo, kojima su se pridružili Ante i Marko, ga i dalje čekaju u lokalu. I dok Ante i Marko svoje verbalne nesuglasice riješavaju na benču, Petra i Krešo saznaju od Mirele da je Miško bio tu i nestao. Kada se vrate Zorki neobavljena posla, tamo nalaze Andriju i Nediljka koji su Zorki prenijeli Miškovu poruku. Petri se Zorka zaprijeti da neće biti ništa od posla ako se ne opameti. Tomo otkriva da Miško nije ništa snimio i kreće u planiranje policijske akcije s ciljem hvatanja Zorke. Zorka pak kreće u akciju osvete Mišku, za kojeg sad svi suradnici znaju da je krtica. Plan im zamalo poremeti Marko, koji traži pomoć od Andrije jer je ostao bez guma. No, Petra ga uvjeri da mu se gume više isplati prošvercati iz Bosne. Naši junaci provode lažnu akciju koju predvodi maskirani motorist Krešo.

NOVA TV, 22.25, TURSKA SERIJA, Kazna

Svi misle da se Umut ubio skokom u more, no Ali Nedžat se iznenadno suoči s njime u Karas holdingu. Čim je saznao razlog njegova dolaska u Holding, shvatio je da mu Murat nije prijatelj i donosi odluku. Ajšegul i Kan igraju se skrivača, što naljuti nervoznu Neslihan. Fejza ju zbog nagle reakcije prema Kanu želi istjerati iz kuće. Umut dolazi kod Naz i svjestan je što je činio.