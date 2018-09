SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ali Nedžat pruža potporu Naz koja se je posvađala s Umutom (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Aline odlazi uplašena iz Tiaove zgrade. Magnolia ozlijedi Tiaa. Tiago moli Marinu da nestane iz njegova života. Magnolia prati Tiaa liječniku. On je moli da obavijesti Letciju. Leticia odlazi u bolnicu dok Edu ne želi ići. Magnolia se žali Gigi na Tiaa. Leticia nazove Helo i kaže joj za Tiaovu nesreću. Magnoliju optuže za pokušaj ubojstva. Helo pokuša prikriti svoje nezadovoljstvo kada joj Pedro kaže da će ostati još neko vrijeme u Luandi s Estelinhom. Edu nazove Flaviju da joj kaže za Tiaovu nesreću. Robinson dozna da ga je Camila prevarila. Mileide mu kaže da se Camila neće vratiti. Tiago i Edu odlaze u bolnicu. Pedro želi nadoknaditi propušteno vrijeme s Estelinhom. Magnolia donira krv za Tiaa. Laura pokušava zavesti Pedra. Flavia ugleda Yaru i Cira kako se ljube. Salete savjetuje Flaviji da donira krv za Tiaa.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih je zbog skrivanja istine o svom poslu, privukao sumnju Zejnep kojoj postaje sve jasnije da stvari nisu onakve kakvima se prikazuju. No, i Zejnep je sumnjiva te Fatih saznaje za tajnu o traženju blaga koju je skrivala. Mukades i dalje dane provodi s trenerom Džanom. Fehmi sve više pokazuje ljutnju zbog toga i tome odlučuje stati na kraj. Zejnep predlaže Fatihu da se presele u svoj vlastiti stan i da i ona počne raditi i donositi novac u kuću. Merjem je jedva natjerala Ševketa da se nađe s Birolom i traži ga za oprost.

NOVA TV, 21.40, TURSKA SERIJA, Kazna

Ali Nedžatov stari prijatelj Murat koji se nakon mnogo godina opet pojavio nudi mu partnerstvo. Istodobno će i Umut dobiti poslovnu ponudu od tajnog ponuđača… Kan dobiva poklon od Ali Nedžata koji se osjeća krivim zbog izgovorenih riječi koje su povrijedile Kana. Naz je mislila dati još jednu priliku svome braku s Umutom, ali ne može mu oprostiti što je uzeo novac od Alija Nedžata. Njih dvoje se gadno posvađaju. Umut je ovaj put u strahu da će izgubiti i dijete, a ne samo Naz. Ali Nedžat je u teškim vremenima prvi oslonac za Naz.