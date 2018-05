SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Akif je otet dok Fikret dolazi k Ipek sa zahtjevom za rastavu braka (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Sueli moli Misaela da iznajmi Gustavu garažu. Denílson kaže Éliju da je tip koji ga je pratio rekao da mu je Pascoal šef. Ciro prijeti Mag. Letícia primjećuje da je Tiao nešto učinio Helô. Yara govori Pedru o šteti koju je Tiao napravio u galeriji. Hércules okrivi Mag za propast braka s Luciane. Mag prihvaća Mileidein prijedlog da pomogne Hérculesu kako bi dobio izbore. Gustavo govori majci da je dobio otkaz. Arlindo i Venturini otpuštaju Pascoala. Salete govori Fláviji da Jéssica spava s Tiaom. Olavo kaže Pedru da Helô mora tužiti Tiaa. Helô je šokirana štetom u galeriji. Bruno izlazi s Jéssicom. Ona se uznemiri nakon što primi Tiaovu poruku da se nađu. Njemu nije drago kada ga Jéssica obavijesti da se više neće viđati. Ciro otkrije da je Mag dala novac Beth kako bi se vratila Augustu. Yara javlja obitelji da će primiti Helô u kuću.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Serkan identificira Javuzovo tijelo. Neutješan je, no Ali mu obeća kako će pronaći krivca. Držeći Džemrinu narukvicu kao dokaz, Ali pokušava povezati činjenice i priče, no ne želi povjerovati kako postoji mogućnost da su cure krive za ubojstvo. Zehra razgovara s Ežderom o snimci koju je vidjela, no prekine ih Meralin poziv. Hedoš je tužna radi informacije koju primi od Guneja te Neriman to primijeti i skoro joj prizna što se dogodilo. Ali je nervozan na spoju s Ejlul. Prati njene reakcije koje su neuobičajene te ju natjera da sve prizna. Neriman se žali Feride na to što su djevojke učinile. Ejlul je sve priznala Aliju što cure iznenadi, no ipak odluče predati se.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Dominik ispituje i pomalo muči Profesora, no ni on ni Edita mu ne žele ništa otkriti. Kako bi se približio Dominiku, Andrija pred Profesorom odglumi da mu nije stalo što mu je otac u zatvoru. Vidi Dominika kako otvara sef te vjeruje da unutra drži svoju listu ortaka, što govori Tomi i Ranku, koji su pak spremni na sve – ići će sami u policijsku postaju po nju. Dominik izdaje tjeralicu za Rankom i zatvara kafić. Tomo je zabrinut za Sonju te ju uspije nagovoriti da ode iz Vrhovca. Sonja shvaća da su Tomo i Ranko u životnoj opasnosti i odlučuje se vratiti. Dina podučava Gogu kako da se drži i izražava kao političarka. To rezultira katastrofom pa na kraju Goga odluči izaći pred svoje glasače kakva jest, čime ih sve osvoji.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Osman i Burdžu razgovaraju o Garipu i Esmi. Adem posjećuje psihoterapeutkinju te razgovara s njom o svom snu. Ona mu pokuša objasniti što znači to što sanja. Džan mu javlja kako smije vidjeti majku. Esra javlja Fikretu kako napokon može razgovarati s njim te ga u taj tren posjeti njezin brat. Bade se želi družiti s poslugom, no Nurgul se ne slaže s tim. Džan posjećuje Sureju te ju moli da mu omogući vidjeti Emira. Halim posjećuje Faruka, no posjetu prekine Akif. Izlazeći iz ureda, Akif biva otet. Fikret se sastaje s Ipek i Adom te joj donosi zahtjev za rastavu braka.