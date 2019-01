SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Adem se želi osvetiti Faruku za kojeg misli da ga je prevario (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cristina vrati novac Mariji Marti i ode. Na odlasku susretne Josea Pedra i Joaa Lucasa. Jose Alfredo kaže vozaču da je odveze kući. Ona prihvati. Lorraine čeka da se Ismael vrati s posla i oni se poljube na ulici. Elivaldo govori Cori da je Cristina odnijela novac Mariji Marti, a Cora se naljuti na nju. Teo odlazi Leonardu kako bi saznao nešto o Claudiju. Uplaši se kada sazna da ovaj uskoro dolazi. Teo se skrije u ormar. Maria Marta moli Josea Alfreda da skupa odu razgovarati o obiteljskim stvarima, ali on ne želi. Maria Isis planira susret sa Joaom Lucasom, a on se raduje. Jurema moli Jaira da se doseli u Rio k njoj i Tuane. Maria Marta moli Josea Alfreda da razmisli kako će pomoći Cristini. Robertao čeka Tea na ulazu u zgradu. Erika se naljuti kad ga ugleda s Teom i ode. Robertao trči za njom. Ona ga poljubi i pozove u motel. Joao Lucas prizna Mariji Isis da je voli.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfem saznaje da se Gulru zaposlila kod slavne modistice Sureje Arslan. Iako na početku tvrdi da to nije zanimljiva vijest, pokušava doći do Surejinog broja. Omer i Gulru zajedno ručaju kako bi proslavili njen novi posao. Omer ne može vjerovati da joj se njegova majka ispričala, a Gulru tvrdi da je to učinila jer ga ne želi izgubiti. Iako je sretna zbog novog posla, Gulru ne može izbaciti Džihana iz glave i zabrinuta je za njega. Omer misli da mu čim prije trebaju priznati da su zajedno jer je uvjeren da je samo pitanje vremena kad će saznati za njih. Iznenada se pojavljuje Gulfem koja dolazi na sastanak s Džihanovom doktoricom. Iznenađena Gulfem krivi Gulru za Džihanovo stanje i poručuje im da mu mogu učiniti dobro jedino ako ga se klone.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Osman razmišlja o Burdžu i sjećanja na nju naviru nakon njenog odlaska. Dok se obitelj priprema za gledanje televizijskog prijenosa na kojem će braća Boran predstaviti svoj projekt, Ipek šokira obitelj viješću da je trudna. Ipek ne želi imati obitelj bez oca i donosi odluku da će Fikretu i njihovom braku dati još jednu priliku. Iako je predstavljanje Boran-jeta prošlo iznimno uspješno, Fikretu smeta što je opet Faruk završio u prvom planu, a Adem mu savjetuje da se ne opterećuje i ne dopusti da mu to pokvari dan. Akif čuva dokaze protiv Adema jer misli da je prerano vjerovati njegovim dobrim namjerama, a Faruk poludi zbog toga jer se istinski želi zbližiti s Ademom. Za to vrijeme, Adema proždire plamen osvete pa se usredotočuje na svoj plan.