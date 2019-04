SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Adem se seli u Bursu, a Faruk želi izgladiti situaciju s Okanom (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maria Marta zaključi da Cristina zna da je komendator živ. Zamoli je da razgovara s njim i kaže mu da ga želi vidjeti. Leonardo prolazi na audiciji u školi sambe za ulogu komendatora na karnevalu. Komendator ugleda Mariju Martu i Maurilija kako idu u restoran. Skrije se. Maria Isis se onesvijesti kada ugleda komendatora. Maria Clara sve to vidi. Komendator vodi Isis u svoje skrovište. Clara kaže majci što je vidjela. Cristina odlazi komendatoru i govori mu o Martinoj sumnji i prijetnji. Salvador mijenja slikarski stil. Komendator i Maria Isis se pomire. Cora želi otkriti komendatorovo skrovište. Maria Isis se oprosti od komendatora i obeća da će šutjeti o njegovu skrovištu. Maria Marta želi da joj Isis oda gdje je komendator.

NOVA TV, 14.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Džihan se slomi kad vidi Gulru i Omera kako se ljube. Ni sama Gulru ne zna što osjeća nakon tog poljupca i preispituje se. Gulfem je stjerana u kut zbog Gulruina poteza i kreće u nepovratnu akciju kako bi dokazala da Halide nije njezina majka. Omer joj savjetuje da napravi novi DNK test i zatim organizira press konferenciju na kojoj će podijeliti rezultate. Suočavanje s istinom pred svima postaje neizbježno za nju. Gulfem i Omer sastaju se s odvetnikom kako bi dovršili rastavu braka. Za to vrijeme, Džahide doznaje da su se Taner i Čiček vjenčali. Sve se dodatno komplicira kada Džihan odlazi od kuće i učini nepromišljeni korak, dok u ratu ruža stvari izmiču kontroli.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Nikša odvodi Laru na svoj budući ranč. Ona i Nikša pomalo se zbližavaju. Na povratku kući Nikša poklanja Lari ogrlicu s privjeskom Svetog Nikole, dio plijena iz kuće Zlatarovih. Nela, Tonči, Zoran i Leila željno iščekuju ishod Jašinog i Jurinog bijega. Jakov se prenerazi kad shvati da su njegovi roditelji htjeli ostaviti njegove prijatelje na cjedilu. Jakov, Leila i Jure sjedaju u auto i odlaze. Nela i Tonči optužuju jedan drugoga za ovakav ishod situacije. Blanka je očajna jer nije uspjela skupiti sredstva za Lidijinu operaciju. Susreće Laru koja se isprva obruši na nju, ali kad joj Blanka kaže u kakvom je Lidija stanju, Lara se pokaje što je tako burno reagirala. Blanka primijeti lančić na Larinom vratu i prepozna ga kao lančić koji je ona prije mnogo godina poklonila Anđeli. Lara je zaprepaštena. Nikol se napila i Karmen ju je izbacila iz krčme skupa s njenim društvom. Na rivi Nikol susreće Gogu. Djevojke se potuku. Razdvoji ih Baka Cvitka koja odvuče Nikol u svoju trošnu kućicu kako bi je otrijeznila. Kris pronalazi bjegunce. Pokuša ubiti Jakova ali ga Jure spriječi. Kris se dočepa pištolja i ubija Juru.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Odlučni Mitar više ne može više biti u braku sa spletkaricom Aleksandrom pa odluči prekinuti tu farsu i razvodi se od nje. Baš kada se počela sve više zaljubljivati u doktora Mišetića, Marina se rastuži kada joj David kaže da ipak odlazi raditi u inozemstvo. Mihajlo se suočava sa svojom kćeri Sarom te pod svaku cijenu želi da mu vrati dijamante koje je tako bezobrazno ukrala. Milena ne može vjerovati da se zavodnica Aleksandra sada prebacila na njezina sina Mihajla te ne podržava njihovu vezu. Nemoćni Lazar ne vidi izlaz iz situacije u kojoj se nalazi pa se obraća Mitru za pomoć.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adem slučajno sretne Fikreta koji usamljeno večera u restoranu, dok Faruk zove Okana kako bi izgladio cijelu situaciju koja se dogodila s Fikretom. No za Okana je taj događaj bila kap koja je prelila čašu. Sureja govori Faruku da je situacija ozbiljna, ali vjeruje da se može popraviti. Za to vrijeme, Adem se pridružuje Fikretu i zbližavaju se razgovarajući o Okanu i problemima koji ih muče. Adem se odlučio privremeno preseliti u Bursu zbog mogućnosti da Dilara prijevremeno rodi, ali o tome nije obavijestio Guneš koja je zbunjena i traži odgovore. Fikret dolazi kući i otkriva Ipek sve emocije koje joj već dugo nije pokazao, no idilična atmosfera ne potraje dugo.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Kada shvati da su policajci pojačali kontrolu, Lidija prelazi na plan B: obavijesti Andriju i Nediljka da ona od straha odustaje od akcije, njih šalje u šumu s ruksacima, a potom anonimno dojavi policiji da je šverc u tijeku. I dok presretni Tomo obavještava Marka kako su uhapsili Nediljka i Andriju, Lidija i Jure prate Božu i shvaćaju da su u problem – Marko im je upravo ugrozio plan B. Marko je sretan što je napokon jedna akcija uspješno završila i što će Dudi pokazati djelotvornost PU Lokvica.