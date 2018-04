SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Adem dobiva tužne vijesti, a Sureja pomaže Esmi i Garipu (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tijekom zaruka Ana Luisa snima Venturinija i Luciane. Tiagu to zasmeta. Mileide se i dalje odupire Jaderovim udvaranjima. Camila pokušava zavesti dr. Brunu. Aline se ponudi da će se pobrinuti za pripitoga Tiaga, ali majka joj to zabrani. Helô pita muža zašto ga toliko zanima Magnólia. Helô ugleda kako Jéssica odvodi pijanoga Tiaga sa zabave i odluči ih slijediti. Njih dvoje završe u krevetu, a Tiago Jéssicu zove Isabela. Upadaju Helô i Pedro u sobu. Jéssica im kaže da nije ona prijetnja, nego Isabela. Helô se zabrine jer Tiaga zapravo zanima druga djevojka, a ne njezina kći. Isabela priznaje da je Tiago privlači, a Flávia i Zelito je tješe. Pedro želi od Tiaga doznati tko je Isabela. Letícia zaključi da je Jéssica ukrala njezinu narukvicu i Tiagov sat. Ciro i Magnólia razgovaraju o reviziji koja je došla u tvrtku. Policija istražuje pokušaj Faustova ubojstva. Revizori koje je unajmio Pedro dolaze u tvornicu, a Ciru to smeta.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Anđeli

Džemre naziva Ejlul kako bi se dogovorile oko podjele soba, no Ali joj uzima mobitel te ga isključuje. Kader se ponudi kupiti sve što je potrebno za novi stan. Ali umjesto Ejlul upuca Esata te želi prikazati cijeli slučaj kao Ejlulinu samoobranu. Cure započinju kviz o Neriman kako bi odlučile čija će biti koja soba. Džemre, na Meralinu žalost, pobjeđuje. Ejlul je ljuta na Alija, no on ju tjera da ga ustrijeli. Kad dođe kući, Toprak i Feride imaju bezbroj pitanja za njega, dok Ejlul odlazi sve objasniti Fadik. Feride se ispriča Aliju što je sumnjala u njega. Defne je usamljena te odluči preuzeti rješenje svojih problema u vlastite ruke.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Blaž kriomice dovodi Tomu u vilu na zabavu. No, umjesto toplog susreta, Tomo dobije kćerkino zamjeranje i odbijanje. Zatekne ih Edita koja je u dilemi reći Ranku da je Tomo u vili ili mu lagati? Naposljetku, ipak odluči zaštititi Tomu. No, Ranko razotkriva njene laži. Sonju iznenadi Snježanin dolazak. Sretna je jer misli da se Snježana vratila na njen nagovor i nada se da će to pozitivno utjecati na Ranka. U razgovoru ih prekida dolazak Vlade, koji se iznenadi kada ugleda Sneki. Ranko je razočaran nakon teškog razgovora sa Snježanom. Sve više shvaća da više nema moć koju je navikao imati te da ga Dominik drži u šaci. Ranko pritišće Štefa da počne sa deložacijom stanara radničkog naselja. Snježana želi da Ranko pati te govori Dominiku da su on i Tomo polubraća. Sumnjičavi Dominik odlazi k Editi, ne bi li saznao što više o odnosu Tome i Ranka.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Nurgul i Faruk pokušavaju otkriti gdje je Esma pobjegla te dolaze u zadnji tren. Dilara i Adem pripremaju večeru. Faruk upućuje Ademu neugodan poziv koji Adema rastuži. Senem je ljuta jer ju je Akif zaprosio dok joj je bilo loše. Pokušavajući ju zaprositi na ljepši način, odvede ju na večeru, no Senem zamalo proguta prsten. Liječnik Boranovima javlja dobre vijesti. Sureja želi da Garip i Esma usklade priče kako ih netko ne bi otkrio te im pomaže da dođu u kontakt.