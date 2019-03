SADRŽAJ VAPIH OMILJENIH SAPUNICA: Priprema za svadbu su u tijeku, a Adem i Guneš se prepuštaju emocijama (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Vicente se vraća u restoran i zahvali Felipeu na pomoći. Maria Marta zapovijedi Pedru da ostavi Danielle. Joao Lucas potvrdi Du da neće prodati svoj komad dijamanta. Maurilio kaže Teu za Danielleinu snimku. Jose Alfredo traži Mariju Isis kako bi razgovarali. Maria Marta slavi prekid njihove veze. Danielle traži rastavu. Claudio kaže Beatriz da je siguran da je Enrico napravio sabotažu u restoranu. Danielle i Maurilio razgovaraju o svome planu u baru. Jose Alfredo se pokušava pomiriti s Marijom Isis. Ona traži vremena. Joao Lucas i Maria Clara razgovaraju o ocu. Amanda odlazi u sobu Josea Pedra i njih dvoje se poljube.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Džahide je završila u bolnici, a Omera nitko ne može naći. Gulfem treperi od straha da ne izgubi Omera. Dujgu zove Džihana da mu se zahvali za novac koji joj je posudio i slučajno mu otkrije da ona i Gulfem večer prije nisu bile zajedno. Džihan se suočava s Gulru koja mora brzo reagirati ne bi li se izvukla iz nezgodne situacije. No Gulruino izvlačenje ne prolazi najbolje i Džihan shvaća da mu ona laže. Omer razmišlja o nedavnim događajima i na pomolu je da donese važnu životnu odluku.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Lara se bezuspješno pokušava obraniti od Dinkovog napada, i, kada je već gotovo svladana, nalazi ih Nela koja je zgrožena Dinkovim ponašanjem. Nela želi raskrinkati Dinka, no kad joj on ponudi zalaganje kod Tončija u njeno ime u zamjenu za šutnju, Nela je rastrgana. Lara priznaje zabrinutoj Kike što se dogodilo, te na Kikin nagovor, Lara priznaje Tončiju i Anđeli da ju je Dinko napastvovao. No, na Larino veliko razočaranje, Nela staje na Dinkovu stranu te njih dvoje optuže nemoćnu Laru da je ona zapravo zlostavljač, te Lari više nitko ne vjeruje. Lara pokušava doći do Jaše, no Nela ju preduhitri, te Jaša ostaje šokiran kada čuje Nelinu laž.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Pripreme za vjenčanje još uvijek traju, a ženski dio obitelji ponovno se dobro zabavlja. Dilara se brine za Adema i sama ne shvaća vlastite osjećaje. Sureja joj uporno pokušava reći tajnu koju zna o Ademu, ali nikako da dobije priliku za to. Adem napreduje s terapijom i sprema večeru za Guneš koja dolazi kući loše volje. Adem sluti da se nešto loše dogodilo i da je to povezano s njim. Kada mu Guneš prizna da je bila s Dilarom kad ju je nazvao, njemu nije svejedno. Guneš mu govori da je Dilara još uvijek zaljubljena u njega i ne može živjeti s tim teretom. No i nakon oštre rasprave Guneš i Adem ne mogu suzdržati osjećaje i prepuštaju se emotivnom trenutku.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Klinci su kaznili Antu i, na Antinu sramotu, snimku stavili na internet pa Ante postaje predmet sprdnje cijele Lokvice. Nakon pregovora s Tomom, Željka odluči vratiti regres i šunku, ali na izlazu je Mijinom kosilicom pogazi Zdenko i odsječe joj mali nožni prst. Nediljko primi Andriju u kuću, ali se Anđelka, iz solidarnosti, odluči pak preseliti Miri. Mira i Anđelka provode zajednički dan, ne planirajući se pomiriti s muževima. Zorka je ljuta na Miru, jer sramoti obitelj. Nakon što je ugledao Mirelu s Markom, Ante stavlja Mati bubu u uho da je Mirela s Markom. Mate je zabrinut, no Tadija mu otkloni sumnje. I dok se njih dvojica zabavljaju gledajući Antin video na mobitelu, netko ih promatra. Lidija i Jure predlože da na Stanin grob postave kip golubice, no Zorka je ustrajna – želi kip anđela.