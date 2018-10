ROBERTO IH PROZVAO ZBOG IZDVAJANJA, EDITA SE RAZLJUTILA: ‘Ne, mi ne hodamo, ja imam dečka vani, on ima curu!’

Farmerima smeta što se Edita i Saša odvajaju od njih, no oni tvrde da je stvar samo u tome da imaju mnogo posla s ovcama

Roberto je za večerom kazao da je primijetio da su svi međusobno postali složniji, ali da se iz ekipe i dalje odvajaju Edita i Saša: „Ljudi, ako smo tim, onda smo tim! Ne da ste s nama samo za stolom, nemojte se ljutiti!“

Saši i Editi nije bilo jasno o čemu Roberto priča, pa ga je Saša zamolio da svoje stajalište argumentira. „Stalno se negdje izdvajate“, ustrajao je Roberto, a Edita mu je potom rekla da puno vremena provode kod ovaca jer briga o njima to zahtijeva. Edita je potom osjetila potrebu prokomentirati svoje gledište, a nakon što ju je Ozren pitao jesu li ona i Saša dečko i cura, poručila mu je: „Ne, mi ne hodamo, ja imam dečka vani, on ima curu vani i ja i on smo prijatelji!“

