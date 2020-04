RAZOČARANI LUKA NADIJI PORUČIO KAKO MU JE JASNO DA JOJ NIJE STALO DO NJEGA: ‘Dali ste mi pogrešnu osobu’

Nakon ugodne večere Nadia i Luka su razgovarali, a on joj je poručio da mu je jasno kako njoj nije stalo do njega

Lidija prepričava doživljaje s tuluma koji se odvio večer prije kod njih u stanu, a na kojem su uz nju i Alena, bili i Dejan, Nikolina, Adam, Nadia i Luka.

“Drago mi je što sam upoznala još jednu Alenovu stranu. Kad smo se upoznali, rekao mi je da ne sluša cajke, da zna samo neke stare. Međutim, sinoć se baš razveselio i raspjevao. Ne smeta meni što netko sluša cajke, nemam ništa protiv nijedne vrste glazbe, nego mi smeta što je moj gospodin suprug opet lagao”, komentirala je Lidija.

HOĆE LI LUKA NIKOLINI POMRSITI RAČUNE? Odlučio je ispričati Adamu kako mu se ona upucavala na večeri

Gordana i Dejan su u toplo-hladnom odnosu i nikako ne uspijevaju pronaći zajednički jezik. On kaže kako su napokon imali normalan razgovor dok Gordana komentira da se na njoj jasno vidi kad joj netko ide na živce. Nikolina i Adam postaju sve bliži nakon zajedničkog izlaska, što je oduševilo Adama koji vjeruje da idu prema nekom boljem odnosu.

Dečki su na Lukinu inicijativu odlučili igrati nogomet, što im je bila prilika i da komentiraju svoje odnose sa ženama. Dejan je zaključio kako se divi Adamu što nije odustao od Nikoline iako je prema njemu bila jako bezobrazna. Luka je odlučio Adamu ispričati što se dogodilo s Nikolinom na zajedničkoj večeri.

Adam Nikolini ništa nije zamjerio

“Imao sam potrebu reći mu iz nekog poštovanja, ne poznajemo se toliko, ali zaslužuje znati”, kazao je Luka koji je kao iz topa ispalio da mu se upucavala Adamova supruga, no on je to smireno prihvatio i rekao da je znao.

“Nikolina mi o tome nije apsolutno ništa ispričala, zamjeram joj to malo, ali svi smo mi ljudi”, rekao je Adam te dodao Luki da njemu apsolutno ništa ne zamjera. Nikolina dolazi u posjet Valentini i prepričava joj odnos s Adamom.

“Imali smo nekoliko razgovora, opušteniji smo, sad je bolja situacija, napredujemo”, rekla je Nikolina, a Valentina je o Adamu imala samo riječi hvale. “On je u nekim stvarima puno zreliji i od Marinka. Mislim da s njim možeš ostvariti što poželiš”, kazala je Valentina Nikolini, ali ju je pitala i o situaciji s Lukom.

“Ne znam, to bih i ja htjela znati. Neću komentirati jer ispadam glupa i još ću na kraju ispasti aždaja. Razmijenila sam nekoliko rečenica s njim”, rekla je suzdržano Nikolina. Nadia i Luka su na jahanju, a njoj ide puno bolje nego njemu koji je pomalo uplašen od svega.

Luka ne želi glumiti

“Mislim da su kobila koju je Luka dobio i Luka dosta slični. Intenzivni, temperamentni”, uz smijeh je rekla Nadia. Poslije treninga Luka nije bio nimalo sretan odnosom koji ima s Nadijom jer smatra da mu ne daje dovoljno pažnje.

“Dali ste mi pogrešnu osobu. Ja sam vatra, ona je voda, to jedno drugo gasi. Moramo se fokusirati jedno na drugo. Tražite me da mi pričam o osjećajima. Kojim osjećajima? Moj fokus nije na njoj, niti je njezin na meni”, ljutito je komentirao Luka i pojašnjavao da je Nadia svojim mislila daleko od njega.

Njoj, pak, nije bilo jasno što se dogodilo, a Luka je ponavljao kako ne želi glumiti da mu je lijepo ako nije.

“Meni je ovo mučenje, ovo je patnja”, ponavljao je Luka iako nije bilo potpuno jasno što ga je toliko izbacilo iz takta.

Marinko Valentinu izbacio iz takta

Valentina i Marinko pokušavaju višak energije ispucati na cartingu i premda je Marinko ljubitelj brzine, Valentina je bila puno brža i spretnija u vožnji, a on je komentirao da je neoprezna. Poslije toga išli su na gradilište, gdje je Marinko pokazivao Valentini kako radi, no njegove su je djetinjaste fore uspjele izbaciti iz takta.

I dok je on komentirao kako i žene rade građevinske poslove jer su željele biti ravnopravne, komentirao je kako on neće prati veš jer je to ženski posao. Gordana i Dejan se trude oko svog odnosa pa odlaze na partiju biljara.

“On je jako intenzivan, to je dobro na kratko vrijeme, ali na 24 sata to je jako teško”, opisivala je Goga Dejana koji nikako ne shvaća što se točno dogodilo s Gogom i odlučio je biti strpljiv koliko god bude mogao. Lidija i Alen provode večer u stanu, a on nju poziva da mu se pridruži u kadi, što ona kategorički odbija i te njegove izjave smatra dosta priprostim.

Večera kod Gordane i Milana

“Ti si zagorio, kao ona rešetka koja je ostala od 1. maja i čeka sljedeći 1. maj na kiši i suncu. Kad tebe vidim, mislim da se neću seksati dvije godine. Libido mi odmah padne”, izjavila je Lidija, a on je očito odlučio pokušati s taktikom provociranja ne bi li dobio nekakvu reakciju od svoje žene.

DOK RIJETKI LJUBUJU, FRUSTRACIJE MEĐU NEKIM MLADENCIMA RASTU: Dejan je ljutito skinuo prsten; Ide mi na živce

Nakon burnog dana Nadia i Luka odlaze na večeru kod Gordane i Milana, gdje pričaju kakav im je odnos. “Luka ima jako puno strpljenja za Nadiju, samo bi bilo dobro da Nadia to shvati”, poručila je Gordana. Nakon ugodne večere Nadia i Luka su razgovarali, a on joj je poručio da mu je jasno kako njoj nije stalo do njega i da mu treba to glasno reći.

“Imam problem s povjerenjem u ljubavi, ne kažem da ga Luka ne zaslužuje, ali uvijek ima – ali…”, rekla je Nadia.

Što se krije iza svega toga i zašto će Gordana umjesto u stanu s Dejanom jutro dočekati ispred zgrade – gledatelji će doznati u utorak u 21 sat na RTL-u!