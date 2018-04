RASPAD TIMA UOČI NASTUPA: BB Antonio zbog Lucije postao nasilan: ‘Ne mogu se više kontrolirati’

Koliko zabave, toliko i prepirki – upravo je to novi tjedni zadatak donio timu ‘Glee’.

Još jedan dan dijeli stanare od finalnih nastupa u sklopu tjednog zadatka. No, do trzavica je došlo u timu ‘Glee’ koji čine Ana-Marija, Lucija, Antonio i Bojan, koji u njemu ne sudjeluje zbog ozljede stopala.

Antonio je isprovociran zadatkom udario šakom o vrata ispovjedaonice, a Big Brother ga je upozorio da je takvo ponašanje u kući strogo zabranjeno.

“Isprovociran sam do te mjere da se ne mogu kontrolirati. Lucija me toliko iritira i non-stop provocira da ne želim više sudjelovati u ovom zadatku. Do te mjere me dovela s provociranjem i podbadanjem da se meni više ne da apsolutno ništa raditi s njom. Non-stop me živcira tim provokacijama i namjerno to radi. Sve što mi smeta, ona namjerno radi i ne želim više sudjelovati u tome”, otkrio je Antonio.



Ni Lucija više ne može

Istovremeno su situaciju u dnevnom boravku komentirali Lucija, Ana i Marijan.

“Voljela bih više od ičega da izađe ili on ili ja. Majke mi, ne mogu više! Ne iz zle namjere, ali ako neće on ići doma, neka se mene pošalje samo da to više ne slušam”, rekla je 23-godišnjakinja.

Big Brother je upitao Antonija što ima od toga da odustane od zadataka, a on je rekao kako ne bi dobio ništa posebno, no da ga nitko neće više neće zadirkivati.

“On je tolika histerija, tolika drama queen! A ja bih svaki put trebala sebe obuzdati i tu stati, iskoristiti svoju moć, kako bi Bojan rekao”, požalila se Lucija Marijanu.

“Ne mogu funkcionirati normalno s Lucijom – nikako! Sebe uzdiže u visine time što spušta mene, meni je to odvratno i iz tog razloga više ne želim uopće komunicirati s njom, kao što sam lijepo rekao”, zaključio je Križevčanin.

Hoće li doći do primirja u timu ‘Glee’ kako bi uspješno izvršili nastup za koji su toliko vježbali te je li ovo još samo jedna u nizu svađa između Lucije i Antonija, doznajte u večerašnjoj dnevnoj emisije u 22:55 sati na RTL-u.