RASPAD ODNOSA MEĐU FARMERIMA: ‘Jedite vi svoj kolač, a mi ćemo svoj!’

Čini se da je kolač na farmi uspio poljuljati međuljudske odnose

Matea je u štali prepričala Ozrenu situaciju s kolačem koji je ispekla Maja. Naime, Anica, Edita i Saša, kako kaže Matea, nisu htjeli jesti kolač te su im jutros napomenuli kako će oni jesti svoj kolač.

„Jedite vi svoj kolač, a mi ćemo svoj“, prepričala je Matea Ozrenu kojemu to nije bilo drago za čuti te je odlučio razgovarati s njima o tome. „Kakva ludost je to! Neće to tako ići“, odlučan je Ozren.

Srećko se slaže s tvrdnjama nekolicine farmera time da ide od klana do klana te kaže da mu je to osiguralo ostanak na farmi. Priznaje da je umjesto njega zasluženo trebala ostati Štefica, no nije zahvaljujući svojoj taktici.

„Ja bih najviše volio da me Jurica izazove za duelistu da ga zabijem u zid“, rekao je Srećko. Nada se da će u ovom klanu, ukoliko netko od njih pobijedi, podijeliti nagradu na četiri dijela. Hoće li se to dogoditi, ostaje nam za vidjeti!