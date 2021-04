RASEMA SE POKUŠALA ISPRIČATI: ‘Kao da me je 20 kila pogodilo nečeg u grudi’; Mirsad: ‘Zar su u Lici niski i debeli muškarci?’

Rasema je Mirsadu rekla da njoj ne može svatko skuhati kavu i da joj je žao

Rasema je htjela izgaditi nesuglasicu s Mirsadom jer ga je odbila kao zlatnog dečka.

“Mirsade, ovo danas što se dogodilo. Prije svega ja bih se tebi ispričala ako si povrijeđen i da ti objasnim zašto sam tako reagirala. Prestrašila sam se. Ne znam, ne mogu objasniti taj osjećaj jer to do sad nisam doživjela. Nešto me je udarilo u grudi, kao da me je dvadeset kila pogodilo nečega”, kazala je Rasema.

“Kao rafal si me pogodila sa svojim ‘ne’. Znači, ti si mene odbila kao muškarca”, pojasnio joj je Mirsad, a Rasema je rekla da mu se zato i ispričava.

“Zar su u Lici muškarci niski, mali i debeli?”, kazao je Mirsad te joj je napomenuo da je u profilu istaknula da s nekim želi popit kavu, a da je on zna napraviti tako da ženu obori s nogu.

Rasema mu je na to rekla da njoj ne može svatko skuhati kavu.