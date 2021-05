RASEMA MISLI DA JE PROKLJUVILA JOSIPA: ‘Nije došao zbog mene, ima curu. To ću mu reći tek na kraju’

Farmerica iz Donjeg Lapca smatra kako nikad nije prerano reći nekome da ga voliš

Rasema, jedina farmerica ovogodišnjeg izdanja ‘Ljubav je na selu’, u večerašnjoj epizodi odlučila je bolje upoznati Josipa. Otišli su nasamo na livadu kako bi porazgovarali o njegovim namjerama, piše RTL.hr.

Dok Josip smatra da se njih dvoje premalo znaju i da općenito ljudima treba više vremena da se upoznaju, Rasema se s time ne slaže.

“Kad muškarac kaže ženi, možda ili vidjet ćemo, tog muškarca možeš otpisati, eto, neka sve žene znaju”, poručila je farmerica dodavši kako nikad nije prerano za izjaviti ljubav nekome. Josip joj je otkrio da je u emisiji zbog ljubavi, a ne zbog reklame.

“Moje namjere su naći nešto ozbiljno. Nisam došao lutati i zabavljati se”, objasnio je Rasemi, no ona je i dalje bila skeptična jer tvrdi da zna jednu njegovu tajnu. “Znam da nije došao zbog mene, Josip ima curu, ja to znam, ali mu još to neću reći, već na kraju”, izjavila je farmerica.

