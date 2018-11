PSIHOLOGINJA KOMENTIRALA PONAŠANJE MARTINE TOMČIĆ: ‘Onaj koji vrijeđa osobu nije dobar sudac’

Uvodić-Vranić tvrdi da svoj sud treba dobro izraziti te ističe da vrijeđati nije isto što i argumentirati

Da članovi žirija popularnog Supertalenta nerijetko pretjeruju s negativnim komentarima, tvrdi i psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić. Naime, Martina Tomčić je Filipu Ratkoviću, mladom komičaru i mađioničaru, rekla da je “dno dna”, a Maja Šuput dodala je da je njegov nastup bio “nešto najlošije što je bilo u Supertalentu“. Facebook stranica Supertalenta puna je komentara šokiranih gledatelja: “Njima grupno treba nekoliko terapija i satova da nauče što je to takt i ljudskost. On je natjecatelj, ti sudac, a oboje samo ljudi. Zašto ga ismijavati kad znaš da bi se i sam osjećao kao smeće da te netko pred stotinama tisuća ljudi popljuje?”

Sudac ne bi smio vrijeđati ad hominem

“Naravno da možemo dati negativnu ocjenu, ali treba znati da je negativna ocjena koja je rečena u javnosti puno teža i osoba se može puno teže osjećati nego da smo mu to rekli u četiri oka. Treba dobro izraziti svoj negativni sud tako da argumentiramo, a ne vrijeđamo jer osoba iz argumenata može i naučiti. Onaj koji vrijeđa argumentum ad hominem tj. vrijeđa osobu, a ne ono što je osoba napravila, ne prezentira se kao meritorni sudac”, rekla je Uvodić-Vranić za Večernji.. “Možda će neka stroga ocjena pokolebati inače talentiranu osobu kao što će blaga ocjena poslati poruku da se ne trebamo previše truditi”, objasnila je.

Martina Tomčić nedavno je u intervjuu za magazin Gloria priznala da ne žali što je prema kandidatima potpuno iskrena. “Bez obzira na to o kojoj se vrsti showa radi, svaki kandidat dolazi s idejom da je iznimno dobar pa svaka konstruktivna kritika, iskreni i dobronamjerni savjet, može tu kvalitetu samo podignuti. Dakle, po to dolaze i to dobivaju”, rekla je.