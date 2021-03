PRODUCENTICA O NOVOJ SEZONI OMILJENOG KULINARSKOG SHOWA: ‘Pojavit će se neka poznata lica, ali vrlo neočekivana’

Marija-Jelena je rekla kako se u show prijavilo puno osebujnih likova s interesantnim životnim pričama i zanimljivim jelima

Marija-Jelena Zen dugogodišnja je producentica showa “Večera za 5 na selu”, čija 13. sezona uskoro kreće s prikazivanjem!

Iskusna producentica koja, među ostalim, u svom portfelju ima i projekte poput emisije “Ljubav je na selu”, za RTL.HR otkrila je detalje nove sezone omiljene kulinarske emisije, ali i njezine dojmove i iskustva koja je stekla tijekom snimanja s novim kandidatima.

Na RTL-u uskoro kreće nova sezona showa “Večera za 5 na selu”, što gledatelji mogu očekivati od novih epizoda? Možete li otkriti neke zanimljive detalje ili anegdote sa snimanja?

Svi željno očekujemo početak nove sezone jer nam je stvarno bilo jako zabavno snimati. Iako na trenutke izazovno, zbog epidemioloških mjera koje smo morali poštovati, ali svakako zabavno. Opet smo imali sreću što se prijavilo puno osebujnih likova s interesantnim životnim pričama i, naravno, zanimljivim jelima. Ili možda zanimljivom izvedbom nekih klasičnih jela.

“Večera za 5 na selu” jedan je od formata koji publika rado gleda, što vi mislite, zbog čega gledatelji vole pratiti ovaj zabavno-kulinarski show?

Kad neki novi ljudi koje upoznam negdje usput čuju da radim na “Večeri”, svi vole popričati sa mnom i ispričati svoje dojmove. Tako sam naučila da “Večera” ima nekoliko vrsta gledatelja. Neki doista gledaju jer ih zanimaju kulinarska umijeća i kuhanje, ali neki ipak ostaju vjerni formatu zbog tih osebujnih karaktera i proučavanja ljudske prirode i ponašanja.

S obzirom na dugovječnost ovog projekta, nedostaje li vam ponekad inspiracije za snimanje?

Nikada nam ne ponestane materijala. Radimo s “običnim” ljudima, ali ne s jednim tipom ljudi tako da nam se ne može dogoditi da zapnemo u nišu. Ti su ljudi toliko različiti i posebni svatko na svoj način, zato je svaka epizoda posebna i jedinstvena. Bez obzira na dugovječnost projekta, mislim da smo tek zagrebli po površini tradicionalne hrvatske gastronomije. Voljela bih kad bi još više naših kuhara posegnulo za receptima baka i prabaka. Svakako ih pokušavamo potaknuti da to što češće bude tako. Hrvatska ima prekrasnu raznoliku gastronomiju, šteta je stalno “tući” po istom.

Gdje ste sve putovali u novoj sezoni, koja će mjesta gledatelji imati priliku vidjeti i upoznati i koje je mjesto vama ostalo u najljepšem sjećanju i zašto?

I ove sezone nas ima od Baranje, preko Zagorja i Istre, sve do Dalmacije. Jako mi je teško izdvojiti nešto posebno. Najsretnija sam kad dođem na neko imanje na kojem ima pasa jer ih obožavam. Znam da to nema baš previše veze sa sadržajem emisije, ali meni kućanstvo sa psom odmah uljepša radni dan.

Da vi kuhate “Večeru za 5”, što biste ponudili svojim gostima, koje je vaše najdraže jelo?

S obzirom na to da mi je tata Dalmatinac i većina mi je rodbine na toj strani, odrasla sam na dalmatinskoj kuhinji i obožavam je. Od najjednostavnijih jela do onih najkompliciranijih. Tako bih ja, po uzoru na večere kod mog oca, za predjelo ponudila crni rižot uz lagane bruschette s inćunima i mozzarellom. Glavno jelo obavezno bi bila pašticada s domaćim njokima, a za desert rožata. I to baš meni za dušu. I fritule. Obavezno bih ispekla fritule. I to s grožđicama, ali i bez za one koji ne vole grožđice.

U novim epizodama vidjet će se i poneka poznata lica, možete li nam otkriti tko su oni i kakve će večere pripremiti?

Ne bih baš voljela pokvariti iznenađenje pa ne bih o njihovim imenima. Samo ću reći da će se pojaviti neka poznata lica iz naših drugih projekata, ali vrlo neočekivana. Jednog vrlo omiljenog mladića posljednji smo put na RTL-u gledali prije gotovo deset godina. Bit će zanimljivo vidjeti reakcije gledatelja na to kako će se predstaviti u potpuno drugačijem formatu. Sve ćete doznati uskoro na RTL-u!

Uz poznatije kandidate, prvi put u “Večeri za 5” kuha i svećenik, kako je do toga došlo? Postoje li još kakvi interesantni pojedinci poput njega koje ćemo upoznati u novim epizodama?

Kako se kaže – čudni su putevi Božji! Šalu na stranu, svećenik se prijavio, a ekipa iz castinga doista je izuzetna pa uvijek uspiju pronaći zanimljive kandidate. Ne događa se svaki dan da u emisiji kuhate u župnom dvoru. Osim toga, u svakom će se tjednu pronaći netko tko je po nečemu poseban, inače to ne bi bila “Večera za 5 na selu”.

Gledatelji se uvijek pitaju, pa bismo te zamolili da nam otkriješ taj misterij – počasti li se snimateljska i produkcijska ekipa na setu? Ponude li vas kandidati s nečim i dočekaju li vas ljubazno?

Svakako se moramo pobrinuti da nam ekipa ne ostane gladna, na bilo koji način. Što se tiče hrane na setu, to ovisi o domaćinu. Neki ne žele čuti “ne” od ekipe i doista se potrude da skuhaju dovoljno hrane za sve na setu, pogotovo ako im je važno dokazati svoje umijeće. No ima i onih koji kuhaju samo za goste ispred kamera. Mi im na tome definitivno ne zamjeramo. Biti u ovoj emisiji doista nije lak posao, još ako ste prvi put pred kamerama, nije nam u interesu stvoriti još veći pritisak na domaćina, ipak se mora potruditi ostaviti dobar dojam na svoje goste u emisiji.

I još jedno goruće pitanje koje sve zanima – tko piše zabavne komentare na trakicama u emisiji?

Da, popularni su ti komentari… Imamo mi jednog čarobnjaka s riječima u produkciji, Davora Planinca. On je obično krivac za te komentare. Ali ako uredniku, montažeru, glavnom uredniku ili čak meni nešto padne na pamet, uvažavaju se ideje i prijedlozi.

Osim “Večere za 5 na selu”, producirala si još mnoge zabavne emisije, koja ti je emisija najviše prirasla srcu i zašto?

Ajoj… imate li koje teže pitanje? Neke od dražih su mi svakako “Hrvatska traži zvijezdu” jer smo godinama bili putujuća i pjevajuća karavana, odlično smo se zabavljali i na snimanju i izvan snimanja. “Wipeout” mi je isto jedan od dražih projekata, bili smo više od mjesec dana u Buenos Airesu, a to bi sigurno svakome ostalo u dobrom sjećanju. I, naravno, nezaobilazna “Ljubav je na selu”. To je uz “Večeru za 5” moj najdugovječniji projekt, 13. sezona je napravljena pod mojim budnim okom. Ipak, najdraži su mi ljudi s kojima sam radila te surađivala kroz sve te projekte. Jedino zahvaljujući ekipi s kojom radiš neki projekt može postati onaj o kojem se priča još godinama nakon.

Novu sezonu zabavnog kulinarskog showa “Večera za 5 na selu” ne propustite pogledati uskoro na RTL-u!