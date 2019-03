PROCURILA SNIMKA NA KOJOJ KARDASHIANKA RIDA ZBOG PRELJUBA: ‘U k***u je što sve ovo mora biti javno…’

Premda se srednja sestra u javnosti prilično staloženo nosila s time, snimka pokazuje drugačije

Da život sestara Kardashian/Jenner nije samo med i mlijeko kakvim ga prikazuju na društvenim mrežama znaju svi oni koji pomno prate njihove zgode i nezgode u reality showu “Keeping Up With The Kardashians”.

Nakon što je izašao službeni trailer za najnovije epizode, obožavatelji se brinu kako se doista drži Khloe, koja je doznala da je njezin dečko, kanadski košarkaš Tristan Thompson, vara u trenucima dok je ona nosila njihovo dijete.

‘Moja je obitelj uništena’

Premda se srednja sestra u javnosti prilično staloženo nosila s time da joj je vezu razorila prijateljica njezine najmlađe polusestre Kylie Jenner, snimka pokazuje drugačije. U jednom od kadrova vidimo Khloe, koja histerično urla i plače na telefon.

“U k***u je to što sve mora biti javno. Ja nisam samo TV show. Ovo je moj život”, kroz suze je pričala vidno potresena starleta. “Moja je obitelj uništena”, nastavila je potom vrištati u automobilu. U sljedećoj sceni viče u mobitel: “Lažljivče!”, a nakon toga je njezina najbolja prijateljica Malika dolazi tješiti.

Nevjerojatna igra sudbine

Trailer se potom vraća u prošlost, kada je glava obitelji Kris Jenner nazdravila za uspješnu poslovnu suradnju Kylie i Jordyn Woods, koja je vjerojatno već tada mutila s Tristanom. Samo nekoliko mjeseci kasnije, manekenka je priznala da je gužvala plahte s košarkašem.

Khloe je nadalje objasnila: “Tristan me možda voli, što god to značilo. Ali on definitvno nema poštovanja prema meni. Samo se nadam da postoji svjetlo na kraju tunela, ali ja ga trenutno ne vidim”, zaključila je kroz suze.