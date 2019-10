PRESRETNA ANTONIJA OTKRILA: ‘Idem živjeti kod Srećka u Kanadu, ovo između nas je prava ljubav!’

Antonija se u Srećka zaljubila na prvi pogled, a sada će i živjeti zajedno

Antonija Beščec s otoka Vira u emisiju “Ljubav je na selu – međunarodna sezona” došla je kao zlatna djevojka Srećka Ponjavica, farmera iz Kanade. Njih su dvoje “kliknuli” već na spoju na slijepo i, iako se nisu mogli vidjeti, Antonija je već tada pokazala da je oduševljena farmerom.

Srećko je jedva dočekao da skine povez i vidi djevojku čije su ga riječi osvojile na prvu, a nakon toga nisu se odvajali jedno od drugog. Već su prve večeri između njih pali poljupci, a s vremenom je njihov odnos postao sve ozbiljniji.

Još su tijekom snimanja objavili da su službeno u vezi, a Antonija je za RTL TV otkrila da odlazi u Kanadu kako bi zajedno živjeli!

FARMER OSTAVLJEN NA ROMANTIČNOM IZLETU: ‘Da sam ostala, posvađali bismo se još više. Od toga ionako nema ništa’

Evo što je još Antonija ispričala.

Zašto si se prijavila u emisiju?

Zbog Srećka. Svidio mi se na prvu, vidjela sam da imamo sličan način života i mnogo toga zajedničkoga.

Je li ispunio tvoja očekivanja?

Je, sve je super. Zajedno smo i idem kod njega u Kanadu!

Je li između vas riječ o pravoj ljubavi?

Rekao bi Srećko “malo pomalo”, ali je. Idem k njemu da vidimo kako ćemo živjeti skupa, da probamo zajednički život i da vidimo kako će to ići.

Znači, puno si se toga spremna odreći za ljubav?

Jesam. Moram otići od kuće i svojih obaveza. Mojoj obitelji je teško zbog toga jer sam ja njihova desna ruka. Povezani smo jako, ali idem pronaći svoju sreću, svoj život, da osnujem obitelj sa Srećkom i podržavaju me u tome tisuću posto. On im se jako sviđa i uz nas su.

DUNJA NARUŠILA LJUBAVNU IDILU ŠKAKLJIVIM PITANJIMA O TANJI: ‘Sada sam razočarana, nisam to očekivala’

Kako ti je bilo u “Ljubav je na selu”?

Jako lijepo! To je bilo jedno prekrasno iskustvo i da mogu, sve bih ponovila. Hvala “Ljubav je na selu” na svemu. Kanada je prekrasna, njegova obitelj je super, prekrasno su nas ugostili. Sve je bilo jako lijepo. Doživjela sam svoj prvi let, nikad nisam letjela. I sva ta iznenađenja! Prvi put sam pucala iz puške, vozila traktor, jahala konja, bacala sjekiru… Nikad nisam u životu to radila. Sve mi je bilo zanimljivo i jedno lijepo iskustvo.

Što misliš o Srećkovoj obitelji?

To su sve prekrasni i dragi ljudi.

Je li ti laskalo što te njegova majka hvalila?

Ona je stvarno jako draga žena, super prijazna. Lijepo je kad ti netko kaže tako lijepe riječi i kad te obitelj prihvati.

Kako si se slagala s Martinom i Marijanom? Što misliš o njima?

Dobre su, super, svaka na svoj način. Martina je mlada i vrckava, voli se smijati, a Marijana je malo ozbiljnija, prošla je puno toga u životu. Dobre su cure. Pokušavala sam se slagati s njima što sam bolje mogla.

U kakvom ste odnosu otkako si ti sa Srećkom?

Ne razgovaraju sa mnom otkad je bilo izbacivanje.

Boli li te što te nisu prihvatile?

Ja imam svoje ja, svoj karakter, svoj odgoj. Malo te pogodi to, ali idemo dalje. Zaboravila sam na njihove izjave i njihovo ponašanje. One nisu odgojene kao ja. Došle su se u emisiju pokazivati, a ne zbog Srećka, kao što sam ja došla, jer mi se svidio.

NESTAŠNOG DANIELA UKROTILA CURA IZVAN SHOWA: Ekvadorac razmjenjivao nježnosti s tajanstvenom Dunjom

Smeta li ti što je Srećko ljubio i druge djevojke u emisiji?

Ne, sve smo bile s njim na spoju, sve je to normalno. Poljubio se i sa mnom prvu večer. Nisam ljubomorna. Nismo o tome ni razgovarali, ne zanima me što je bilo s drugima.

Koji ti je najdraži trenutak iz emisije?

Kada sam prvi put ugledala Srećka. To je bilo to, u tom pogledu je sve počelo.