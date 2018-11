PREKID LJUBAVI IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’? Marko i Filomena obrisali zajedničke fotografije

View this post on Instagram

Ovo su ljudi bez kojih moj boravak u kuci nebi bio isti… Hvala vam za sve lijepe trenutke a najvise jer ste trpili mene i moje zajebancije iz dana u dan… Znam nekad sam znao i sebi ici na zivce al volili ste me uvijek kakav god da sam bio kao i ja vas… Hvala za jedno divno prijateljstvo koje ce se nastavit i dalje…. Voli vas Vas plavac koji uvik skrece desnoo 💙😘