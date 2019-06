PRAVA DRAMA U ‘FITTEST FAMILYJU’: ‘Nije u redu da nam daju nula bodova. Žalit ću se!’

Poredak nakon prva dva izazova je sljedeći: obitelj Jarc ima pet bodova, Hukman također pet, kao i Buza, a obitelj Švec ima četiri boda

Obitelj Švec bila je najbolja u izvršavanju prvog izazova u showu ‘Fittest Family’, a problem je nastao u drugom izazovu, kada su zbog oštećenja kanistra ostali bez ijednog osvojenog boda i time završili na dnu ljestvice.

Četiri najbolje obitelji u polufinalu su dočekali još teži zadaci. Obitelj Buza, Hukman, Švec i Jarc trebaju proći ukupno tri polufinalna izazova, čiji se bodovi zbrajaju, a na kraju će dvije ekipa s najslabijim rezultatom otići u eliminator.

U ponedjeljak navečer obitelji su prošle prva dva izazova: “Svjetlo na kraju tunela” i komplicirani “Vodotoranj”. U prvom izazovu led su probili Buze za koje je umjesto Patrika zaigrao Vanesin dečko Marko, koji je, prema Šolinim riječima, ispao dostojna zamjena.

To je bilo pravo vatreno krštenje, ali Buze su vrlo dobro odradili izazov i završili u roku od 4:17 minuta. Sljedeći su na red došli Hukmani, koji su jedva dočekali izazov pa su ga brzo i završili: 3:53 minute je bilo njihovo vrijeme.

Sinovi su pomogli mami završiti izazov

Sinovi iz obitelji Jarc očekivano su izvrsno odradili svoj dio izazova, no njihova mama Brigita je imala problema oko nošenja vreća i puzanja po vodovodnoj cijevi te su tu izgubili previše vremena, ali su zato pokazali pravi timski rad.

Naime, kako se Brigita nije mogla popeti uz cijev, sin Jakov je ušao u cijev, za njim Jonatan koji ga je držao za noge, a Jonatana je držao sin Janže, koji je bio na vrhu kontejnera te su zajedničkim snagama izvukli mamu i završili izazov za 8:35 minuta.

Najbolji rezultat izazova od 3:29 minute imala je obitelj Švec, koja je tako još jednom dokazala svoju snagu i spretnost. Tako je obitelj Švec zaradila četiri boda, Hukman tri, Buza dva i Jarc samo jedan bod za prvi izazov.

“Prezadovoljni smo prvim izazovom, bilo je jako dobro i mislimo da ćemo imati dobar rezultat. Prošli put smo bili prvi u izazovu, nadamo se da ćemo biti i sada i vjerujemo da ćemo ući u finale”, zadovoljno su komentirali Švecovi, a njihovu idilu prekinuo je drugi izazov.

Oštećeni kanistar izazvao probleme

U “Vodotornju” su se sve obitelji natjecale u isto vrijeme, a svaki član obitelji imao je fiksnu poziciju u tom zahtjevnom zadatku. Jedan je član trebao spustiti s kontejnera 12 kanistara s vodom, zatim ih je drugi trebao prenijeti do grede, treći je trebao s dva kanistra prijeći gredu i zakačiti kanistre za konop koji je četvrti povlačio i slagao kanistre ponovno na drugi kontejner.

Na početku izazova Matej nije dobro zakačio kanistar vode za konop pa je pao i napukao. Sutkinja je u tom trenutku Mateju kazala da ne moraju nastaviti izazov jer to znači da će za taj zadatak dobiti nula bodova, no Švecovi su nastavili i do kraja izvršili zadatak.

“Nažalost, kukica se otkačila i kanistar je pao tako nezgodno da se razlomio. Kanistar je oštećen i u ovo izazovu pravilo jasno kaže da bilo kakvo opterećenje kanistra je nula bodova, ne diskvalifikacija, nego nula bodova u ovom izazovu. Imate još jedan izazov u kojem se možete potruditi i biti najbolju, znači još ništa nije gotovo”, objasnila je sutkinja.

Posljednji izazov polufinala

“Kanistar je pao s male visine i pukao na vrhu, ali nema veze. Mogli smo biti prvi bez problema, Angelo je doslovno trčao na gredi, još sam čekao jer sam raspravljao sa sutkinjom, a da nisam, stigli bismo ostale”, kazao je razočarani Matej, koji se pomirio s gubitkom bodova, baš kao i njihov trener Norbert Žmegač Kunić, koji se nada da će drugi put imati više sreće.

Tako je obitelj Jarc prva završila izazov i osvojila četiri boda, Buze su bili drugi i osvojili tri boda, Hukmani su dobili dva boda, unatoč tome što su zadnji završili izazov jer su Švecovi zabilježili prvu nulu.

Poredak nakon prva dva izazova je sljedeći: obitelj Jarc ima pet bodova, Hukman također pet, kao i Buza, a obitelj Švec ima četiri boda iz prvog izazova. Obitelji će sutra proći posljednji izazov u polufinalu koji će odrediti koje dvije obitelji idu direktno u finale, a koje dvije odlaze u eliminator.

