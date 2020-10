Trauma za traumom – ova hrabra žena otvorila je dušu i rasplakala ostale kandidate

Gotovo sve kandidate RTL-ova showa “Život na vagi”, osim opasnog viška kilograma, povezuju i teške životne priče, koje su uglavnom bile okidač za debljanje i razlog zašto su odlučili potražiti profesionalnu pomoć.

Marica Korolija sinoć je rasplakala dobar dio gledatelja kada je, na pitanje voditeljice Sanje Žuljević gdje je ona točno “pukla”, pred kamerama ispričala svoju potresnu priču, koja nikoga od prisutnih nije ostavila ravnodušnim.

Bratu je skidala omču s vrata

“Prvi događaj koji me jako potresao i promijenio bio je kada je moj brat skoro izvršio samoubojstvo. Imala sam negdje 16, 17 godina. Mama me nazvala na mobitel, bilo je dva ujutro i rekla da brzo dođem preko u kuću u štagalj jer bratu nije dobro. Dotrčala sam, rekla mami da nas ostavi nasamo i u suzama se brzo popela po lojtri kako bih ga spustila s omče jer je visio na rubu želeći se ubiti. Uspjela sam mu odbaciti omču s vrata i nagovoriti ga da se spusti sa mnom dolje”, prisjetila se Marica.

Nakon toga joj se, otkrila je, promijenio cijeli sklop u glavi. Međutim, ni to nije jedina trauma koja je obilježila ovu hrabru ženu. Naime, godinama ju je izjedao osjećaj krivnje zbog izvršenog samoubojstva njezine najbolje prijateljice.

Njezinu izjavu nije shvatila ozbiljno

“Te noći prijateljica mi je rekla da će se ubiti, a ja sam bila umorna od posla pa nisam ostala s njom jer je nisam shvaćala ozbiljno. No, ujutro oko pet su me probudili i rekli da se bacila pod vlak”, ispričala je s teškim uzdahom.

Iako je, naravno, bila potresena gubitkom prijateljice, ono što je Maricu još više šokiralo bila je izjava prijateljičine majke.

“Njezina mama komentirala je da sam bila ostala s njom, ona bi danas bila živa. To me jako pogodilo i tu se promijenilo nešto u mojoj glavi, no nisam imala vremena procesuirati to. Ja 14 godina nisam imala vremena plakati, a sada sam u vašem showu sve nadoknadila”, rekla je voditeljici Sanji.

Sa svim stresovima se nosila sama

Ova trenerica košarke i nogometa požalila se kako u svim tim teškim trenucima nitko nije bio uz nju.

“Nisam imala nikoga uza se, tek poslije su u moj život ušli baka i djed s mamine strane i teta s tatine”, zaključila je Korolija, dodajući da joj je puno pomogao i njezin sadašnji trener u showu – Edin Mehmedović.