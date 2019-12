POSLJEDNJE ISKUŠENJE ZA KANDIDATE: Tko će popiti vodu pred posljednje vaganje i tako pokušati izboriti finale?

Neki su kandidati shvatili da im je to jedina šansa za finale, dok drugi misle da ga mogu izboriti regularnim putem

Posljednje vaganje uoči finala showa “Život na vagi” ne može proći bez iznenađenja – kandidatima dolazi Marijana Batinić i obavještava ih da je pred njima posljednje iskušenje.

POSLJEDNI VELIKI IZAZOV ODLUČIO PRVOG FINALISTA: A kandidati već maštaju što bi radili s osvojenim novcem

Moraju popiti vodu, a onaj tko popije najviše dobiva direktan ulazak u finale. No trik je u tome da im vaga ne smije pokazati plus dva kilograma jer će automatski biti izbačeni. Neki su kandidati shvatili da im je to jedina šansa za finale, dok drugi misle da ga mogu izboriti regularnim putem.

A na vaganju je uslijedio šok, ali ovaj put za trenere. Kandidati su im priredili iznenađenje zbog kojeg su potekle suze.

Kakvo iznenađenje je u pitanju i tko su finalisti četvrte sezone, doznajte večeras u 20 sati!