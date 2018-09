POSLJEDICE SEKSUALNOG SKANDALA: Asia Argento zbog optužbi za silovanje maloljetnika izgubila posao

View this post on Instagram

Migliaia di donne combattono ogni giorno contro il tumore al seno. Tu puoi aiutare queste donne sostenendo la ricerca acquistando la Pink Boobs T-Shirt e aiutando i ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno. Per tutto il periodo estivo sarà possibile acquistare la Pink Boobs T-Shirt e donare così l'intero ricavato a sostegno di medici e ricercatori di altissimo profilo. GLIMMED si impegna a sostenere la Fondazione Umberto Veronesi e la ricerca scientifica italiana d'eccellenza, sensibilizzando altresì le giovani donne sull'importanza della prevenzione contro il tumore al seno @glimmedshop @kikkins7 @stefaniasciortino @xfactoritalia