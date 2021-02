NA EUROSONG 2021. IDE – ALBINA! Zarazan ritam i trendi nastup naš su recept za Rotterdam. Hoće li uroditi plodom?

Hrvatska je odlučila – na Eurosong 2021. šaljemo Albinu Grčić. U infarktnoj završnici porazila je Ninu Kraljić, kojoj su bile naklonjene sve kladionice

22:15 Nema se tu što dodati – gledatelji su samo potvrdili sud stručnoga žirija i još jednom dokazali da kladionice nisu uvijek u pravu. Jeste li zadovoljni odabirom naše predstavnice u Rotterdamu?

22:00 Stručni žiri iz različitih hrvatskih gradova dodijelio je svoje bodove i prema njima pobjeđuje – Albina Grčić s pjesmom “Tick-Tock”. Čini se da je upravo epitet trendi presudio u ovoj tijesnoj utrci. No, pričekajmo da vidimo što će reći gledatelji…

21:30 Dok traje glasovanje, gledatelje zabavlja velika povratnica i na Doru i na domaću pop scenu – Vesna Pisarović! Izvela je svoje uspješnice “Tako mi nedostaješ”, “Neka ljudi govore” i “Sasvim sigurna”, kojom nas je predstavljala na Eurosongu davne 2002. Najprije je na pozornicu stupila u crnom kombinezonu, a zatim se spektakularno presvukla u crveno odijelo.

21:20 Natjecateljski dio večeri upravo je završio. Vidjeli smo svih 14 izvođača koji čvrsto vjeruju da će baš njihova pjesma predstavljati Hrvatsku u Rotterdamu. Sada je red na vama da glasujete za svoga favorita.

21:15 Toni Cetinski i Kiki Rahimovski napravili su svojevrstan spektakl krećući se u “oklopima” po šahovskoj ploči. “Zapjevaj, sloboda je!”, pjevali su uglas glumeći pritom šahovske pijune. Što su svojim scenskim nastupom željeli poručiti?!

21:10 Na kladionicama je već danima na visokom drugom mjestu – ona je Albina Grčić i zapalila je opatijsku pozornicu zaraznom pjesmom “Tick-Tock”, koja s nevjerojatnom lakoćom ulazi u uho. Dosta trendi, je li baš to recept za uspjeh na Eurosongu?

21:05 Prekrasna Mia Negovetić oborila je s nogu dominantno pucketajući prstima u šljokičastom kompletu i trendi čizmicama. “She’s like a dream”, pjeva ova 18-godišnjakinja i doista tako izgleda – poput sna. Na kladionicama drži drugo mjesto.

21:05 Kći pjevača Siniše Vuce nastupila je s pjesmom “Noći pijane”. Njezini su plesači zakasnili i nisu na vrijeme predočili negativan test na koronavirus pa je Brigita večeras nastupila sama na pozornici.

21:00 Ashley Colburn i Bojan Jambrošić zajedno su pjevali u showu “Zvijezde pjevaju”, a sada su zajedno krenuli u pohod na Eurosong s pjesmom “Share the Love”.

20:55 Jure Nikolić, Sandro Gerbec, Luka Čulić i Joško Tranfić ili kraće – Cambi – zapjevali su romantičnu pjesmu “Zaljubljen” i ganuli gledatelje svojim istančanim vokalima.

20:50 Slatka i koketna Beta Sudar sa svojom pjesmom “Ma zamisli” zapalila je pozornicu. Nastupila je u svijetloplavom kompletiću i visokim čizmama iznad koljena u istoj boji. Razbacala se po pozornici i podsjetila na slavne Spice Girls.

20:45 Filipa Rudana gledali smo u različitim talent showovima, a sada je odvažno stupio i na slavnu opatijsku pozornicu. Predstavio se s pjesmom “Blind”, za koju kaže da bi mogla dogurati do finala Eurosonga.

20:40 “Ocean of Love” otpjevao je debitant na Dori ToMa i vratio nas u neka prošla vremena. Njegov pop/dance singl nesumnjivo koketira s glazbenim stilom ’90-ih.

20:35 Iskusni “lisac” domaće estrade Sandi Cenov nije nas iznenadio svojim nastupom na Dori. Romantična balada “Kriv” njegov je tipičan glazbeni izričaj. Pjevač nije izašao iz svoje zone komfora, a to mu je očito zamjerila i publika jer na kladionicama ne stoji baš najbolje.

20:30 Bernarda Brunović je 2019. nastupala na Dori, ali tada je pobjedu odnio Roko Blažević. Sada se vratila u Opatiju sa živopisnom pjesmom “Colors”.

20:25 Kći bivšeg premijera Hrvatske Tihomira Tima Oreškovića upregnula je svoj glas i stas u želji da nas predstavlja u Rotterdamu. Atraktivna Ella Orešković u pripijenoj dugoj haljini izvela je pjesmu “Come This Way”.

20:21 Mladi pjevač Eric predstavio se pjesmom živahnog ritma. “Reci mi, reci mi, reci mi…”, ponavlja se u refrenu druge po redu skladbe. Recite nam vi, ima li ova pjesma šanse za pobjedu?

20:17 Natjecanje otvara, ni manje ni više, nego favoritkinja ovogodišnje Dore. Gledamo ekstravagantnu Ninu Kraljić, koja pjeva pjesmu “Rijeka”, neobičnu skladbu koju krasi etno štih.

20:14 Prekrasne voditeljice Daniela Trbović, Barbara Kolar, Jelena Lešić i Doris Pinčić doslovno su zasjale u svojim svečanim šljokičastim kreacijama. “Dragi gledatelji, vrijeme je da se krene. Počinje Dora 2021.!”, najavila je Trbović.

Smjestite se udobno u svoje naslonjače i prebacite na HTV 1 – jer upravo počinje Dora 2021.! Večeras ćemo napokon doznati koji će izvođač predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u Rotterdamu.

Domaće kladionice pobjedu predviđaju Nini Kraljić, no za vratom joj pušu i Mia Negovetić te Albina. Hoće li se obistiniti prognoze dežurnih kladioničara, tek nam preostaje vidjeti. Ove godine najgledanije glazbeno natjecanje u Hrvata održava se bez publike – uz poštovanje svih epidemioloških mjera.

Očekuje nas 14 pjesama koje će se boriti da postanu hrvatskom predstavnicom za pjesmu Europe 2021., a gledat ćemo ih i slušati sljedećim redoslijedom:

1. NINA KRALJIĆ (ALKONOST OF BALKAN) – Rijeka

2. ERIC – Reci mi

3. ELLA OREŠKOVIĆ – Come This Way

4. BERNARDA – Colors

5. SANDI CENOV – Kriv

6. ToMa – Ocean of Love

7. FILIP RUDAN – Blind

8. BETA SUDAR – Ma zamisli

9. CAMBI – Zaljubljen

10. ASHLEY COLBURN I BOJAN JAMBROŠIĆ – Share the Love

11. BRIGITA VUCO – Noći pijane

12. MIA NEGOVETIĆ – She’s Like a Dream

13. ALBINA – Tick-Tock

14. TONY CETINSKI I KIKI RAHIMOVSKI – Zapjevaj, sloboda je!