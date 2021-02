ZGODNA KĆI BIVŠEG PREMIJERA HRVATSKE POKAZALA NAJBOLJE OD SEBE: Je li vas se više dojmio njezin glas ili stas?

Sve je spremno za Doru 2021. Pratite uživo prijenos natjecanja na Net.hr-u!

20:25 Kći bivšeg premijera Hrvatske Tihomira Tima Oreškovića upregnula je svoj glas i stas u želji da nas predstavlja u Rotterdamu. Atraktivna Ella Orešković u pripijenoj dugoj haljini izvela je pjesmu “Come This Way”.

20:21 Mladi pjevač Eric predstavio se pjesmom živahnog ritma. “Reci mi, reci mi, reci mi…”, ponavlja se u refrenu druge po redu skladbe. Recite nam vi, ima li ova pjesma šanse za pobjedu?

20:17 Natjecanje otvara, ni manje ni više, nego favoritkinja ovogodišnje Dore. Gledamo ekstravagantnu Ninu Kraljić, koja pjeva pjesmu “Rijeka”, neobičnu skladbu koju krasi etno štih.

20:14 Prekrasne voditeljice Daniela Trbović, Barbara Kolar, Jelena Lešić i Doris Pinčić doslovno su zasjale u svojim svečanim šljokičastim kreacijama. “Dragi gledatelji, vrijeme je da se krene. Počinje Dora 2021.!”, najavila je Trbović.

Smjestite se udobno u svoje naslonjače i prebacite na HTV 1 – jer upravo počinje Dora 2021.! Večeras ćemo napokon doznati koji će izvođač predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu u Rotterdamu.

Domaće kladionice pobjedu predviđaju Nini Kraljić, no za vratom joj pušu i Mia Negovetić te Albina. Hoće li se obistiniti prognoze dežurnih kladioničara, tek nam preostaje vidjeti. Ove godine najgledanije glazbeno natjecanje u Hrvata održava se bez publike – uz poštovanje svih epidemioloških mjera.

Očekuje nas 14 pjesama koje će se boriti da postanu hrvatskom predstavnicom za pjesmu Europe 2021., a gledat ćemo ih i slušati sljedećim redoslijedom:

1. NINA KRALJIĆ (ALKONOST OF BALKAN) – Rijeka

2. ERIC – Reci mi

3. ELLA OREŠKOVIĆ – Come This Way

4. BERNARDA – Colors

5. SANDI CENOV – Kriv

6. ToMa – Ocean of Love

7. FILIP RUDAN – Blind

8. BETA SUDAR – Ma zamisli

9. CAMBI – Zaljubljen

10. ASHLEY COLBURN I BOJAN JAMBROŠIĆ – Share the Love

11. BRIGITA VUCO – Noći pijane

12. MIA NEGOVETIĆ – She’s Like a Dream

13. ALBINA – Tick-Tock

14. TONY CETINSKI I KIKI RAHIMOVSKI – Zapjevaj, sloboda je!