PLAVUŠA BAHRA OTKRILA ŠTO SU JOJ REKLI NA PROMJENU IMIDŽA: ‘Bit ću iskrena na mišljenje mojih bližnjih i prijatelja…’

Jedna od popularnijih kandidatkinja iz showa “Ljubav je na selu” Bahra Zahirović drastično je promijenila svoj imidž. Naime, ona je postala plavuša kako bi se svidjela farmeru Marijanu Ceravcu. Bahra je za RTL.HR otkrila kako se osjeća nakon te promijene.

“Ja sam na tom makeoveru bila ponosna jer sam željela samu sebe prepoznati u novom imidžu, kako ću se izgledno primjećivati u kojim novim promjenama na osnovi tog makeovera”, kazala je.

Bahra je, kaže, jako zadovoljna sa svojim novim lookom, a frizerki je odnijela i poklon kao znak zahvalnosti za trud koji je u nju uložila.

“Što se tiče svih radova i uspješnosti, bila sam zadovoljna. Frizerka je bila jako pristupačna, i danas se čujemo, odlazim kod nje, čak sam joj odnijela i poklon da joj jako zahvalim na njezinom angažmanu. Ostavila mi je jako lijep dojam! Imala je dosta posla s obzirom na to da je morala dva puta blajhati. Blajh je takav proces, dugo traje da se dobije boja koju očekujemo…”, ispričala je Bahra.

Najveća promjena imidža do sada

Njoj je ovo najveća promjena imidža do sada u životu. Prije je preferirala tamne boje, od crne do tamnocrvene. No, većina njenih prijatelja kazala joj je kako joj najbolje stoji crna kosa.

“Bit ću iskrena na mišljenje mojih bližnjih i prijatelja… Rekli su da je promjena uvijek dobra, ali da me crna kosa nekako izražajnije ispunjava mlađom. Marijan se isto iznenadio, rekao je da mi i to stoji!”.

Bahra tvrdi da za dobru zabavu nije važna boja kose, već kakva je osoba u duhu.

“Ja ću najiskrenije to izraziti da po mom mišljenju i dokazu po temperamentnosti zabavljanja, napredovanja u zabavljanju, nema uopće veze boja kose. Bitno je kako je osoba ispunjena u svom duhu tijela. Je li ona aktivna, slabije aktivna, motivirana za nekakvo opuštanje i druženje… To uopće ne donosi boja kose nego samo vlastiti duh tijela”, istaknula je.

