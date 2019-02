PAULINA PRIZNALA SEKS S JOVANOM? ‘Vrstan je tehničar i ima velikog konja, a ove cure skupljaju tuđe otpatke’

Premda su oboje to prilično nespretno negirali, Paulina je sinoć nakon izbacivanja vrlo eksplicitno dala do znanja kako s Jovanom nije stala samo na poljupcima

Osebujna Siščanka Paulina Popović (37) od samoga se početka desete sezone showa “Ljubav je na selu” nametnula kao femme fatale, a na njezine čari nije ostao imun ni Jovan Karapandža (31), farmer za čije se srce borila – dok je sinoć nije izbacio, na zaprepaštenje svih.

Osramotila ga

Šarmantni Slavonac bio je najprisniji upravo sa šest godina starijom plavušom, a šuškalo se i da je između njih pao seks već prve večeri, i to nakon što su razmjenjivali strastvene poljupce u bazenu.

Premda su oboje to prilično nespretno negirali, Paulina je sinoć nakon izbacivanja vrlo eksplicitno dala do znanja kako s Jovanom nije stala samo na poljupcima. “Bilo je dobro dok je trajalo. Prepuštam ti ove cure”, poručila je svom nesuđenom odabraniku pa izjavila u kameru: “Najružnije od svega je što je jako lagao drugim curama. Cure su mlade. Mene ne može i nije mogao prevariti. Jednostavno, bojim se za one druge cure. One tri. Jer su mlade.”

“Želim da ovaj mladi gospodin Jovan, koji je vrstan tehničar, pokaže ovim mladim curama, kao i meni, da ima velikog konja”, kazala je Paulina, nakon čega se Jovan zacrvenio u licu, a druge djevojke prasnule u smijeh.

OTKANTAO JU NAKON SEKSA? Paulina u nevjerici gledala u Jovana: ‘Dvoličan je i želi samo jednu stvar!’

Možda se vrati u show

“Dvoličan je i želi samo avanture i žao mi je ovih cura. Sve mlade i neiskusne i očekuju ljubav. A to od njega neće dobiti. Vidjele su da je bio sa mnom. Što smo radili, radili smo. Žalosno je da skupljaju tuđe otpatke”, zaključila je Paulina i pozdravila se s djevojkama.

Mnoge je gledatelje razočarao Jovanov potez. “Šteta, baš je spontana, simpatična i zgodna”, komentirao je jedan gledatelj, dok je drugi zaključio kako Paulini samo “fali pažnje”. A ona se već oglasila na Facebooku.

“Dragi moji prijatelji, znate da sam ja neunistiva, gledajte vi i dalje, mozda iskocim iz torte, fale mi vasi komentari, nebudite tuzni, uskoro cu vas razveseliti”, napisala je zagonetna plavuša i potaknula šuškanja da ovo možda ipak nije njezin kraj u popularnom showu.