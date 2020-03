PAOLA RASTURILA KAO NICKI MINAJ: Kada je zatresla ogromnom guzom i počela repati, žiri je pao na dupe

U ukupnom poretku, na prvom mjestu se nalazi Maja Bajamić s 423 boda, slijedi je Paola Vekić Bekić s 404 boda te Katarina Baban s 380 bodova.

U sinoćnjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato, pobjedu je odnijela Paola Vekić Bekić koja je sve oduševila svojom transformacijom u Nicki Minaj. Pjevačica je izvela njezinu pjesmu Pound the alarm te izazvala gromoglasan pljesak.

“Fantastično, sjajna izvedba i glas. Kad si krenula repati, to je baš bilo strašno”, rekao joj je Mario Petreković. Nives Celzijus je pohvalila kolegicu i rekla da joj je nastup bio savršen. Saša Lozar je odmah nakon nastupa rekao Paoli da će joj dati 12 bodova, a Damir Kedžo joj je poručio da je raturila.

“Ovoga puta samo si se spustila tu niz stepenice i potpuno rasturila, od repanja do njezinog pogleda, sve je bilo toliko dobro da još uvijek dolazim k sebi”, rekao je Kedžo.

Paola je svojom pobjedom donijela donaciju od 10.000 kuna udruzi Vida iz Rijeke koja pomaće ovisnicima.

Drele rođen za ulogu žene

Davor Dretar Drele se ovoga puta transformirao u Tereziju Kesoviju i otpjevao njezinu pjesmu Nono, dobri moj nono i sve oduševio.

“Ja i dalje plješćem u sebi jer bi me to omelo kad bih davao komentare. Ovo je još jedan dokaz da ste u ženskim ulogama doma i ostanite i dalje u tom spolu čak i kad dođete doma kod svoje supruge”, rekao mu je Petreković.

Matko Knešaurek je kao Captain Jack osvojio publiku izvedbom pjesme Iko Iko, a žiri je pohvalio njegov napredak u showu.

“Ovo je do sada tvoj najenergičniji nastup jer si baš dao sebe”, rekao mu je Petreković s kojim se složila i Nives poručivši kako je ovo Matkov najživlji nastup.

“Ovo je bio jedan aerobik i nastup u isto vrijeme, najenergičniji nastup večeras. Ono što mi se sviđa je to što je djelovalo kao da te potpuno boli briga, ali pozitivno”, kazao je Kedžo.

Maja opet odlična

Maja Bajamić je ovog puta izvela pjesmu All of me slavnog Johna Legenda. ”

Moram priznati da mi se jako sviđaju točke koje ti gljiva dodjeljuje jer te totalno odmakne od tebe i tu možeš pokazati sve svoje talente i čari prave imitacije”, rekao joj je Saša. Kedžo joj je poručio da je glumački bila na visini zadatka, a da joj pjevački nije bilo nimalo lako, dok joj je Nives u svom stilu poručila:

“Meni si već iritantna i dosadna koliko si uvijek savršena! Bilo je to nježno, emotivno i sugestivno, bilo mi je lijepo i hvala ti na tome”, rekla je pjevačica i glumica.

Amel Ćurić u ovoj je epizodi postao Sylvester, a otpjevao je pjesmu You make me feel. “Moram ti pohvaliti ekspresiju lica, oči i falset. Maniri su ti možda trebali biti ženskastiji, malo si više trebao biti u pokretu”, rekao je Saša. S njim su se složili i Kedžo i Nives koji su rekli da mu je nedostajalo ženske energije.

Ana Vilenica najlošije prošla

Katarina Baban se transformirala u Brunu Marsa, čiju je pjesmu Lazy song otpjevao s dječakom Gabrijelom Rodićem.

“To je bilo toliko slatko. Gabrijel je frajer, način kako se drži, kako svira gitaru, prekrasno. Katarina, u tebe bi se mogla zaljubiti”, rekla je Nives.

Damir Poljičak se transformirao u Alku Vuicu i otpjevao njezinu pjesmu Otkad te nema. Najlošija je bila Ana Vilenica koja je kao Stevie Wonder završila na posljednjem mjestu.

Sljedećeg tjedna natjecatelje čekaju nove transformacija: Amel Ćurić će postati Kićo Slabinac, Davor Dretar Drele Esma Redžepova, Damir Poljičak Wham!, Ana Vilenica Whitney Houston, Maja Bajamić Jennifer Lopez, Paola Valić Bekić En Vogue, Katarina Baban Vengaboys, a Matko Knešaurek Zdravko Čolić.