OZREN PROMIJENIO SLUŠKINJU: Umjesto Maje, uz Srećka postavio Šteficu

Srećko i Štefica bit će sluga i sluškinja naredni tjedan, a tko će od njih dvoje postati prvi duelist, tek ćemo doznati

Ozren je iskoristio svoje pravo promjene odabira sluge i sluškinje te je umjesto Maje odabrao Šteficu za sluškinju, dok je Srećko ostao sluga kako je i prvotno glasovima farmera odlučeno.

“Imam osjećaj da joj sve više stvari smeta kod određenih farmera i onda to sama sebi govori i podsmjehuje se”, objasnio je Ozren Štefičino ime na svojoj pločici te je objasnio i promjenu sluškinje: “Nisam želio Srećku otežati utoliko da on već sad zna da bude duelist jer znalo bi se da idu on i Maja da je on duelist, tako da ću ostati kod ovoga pa ćemo onda sa šibicama odlučiti hoće li to biti Štefica ili Srećko.”

Štefica je, kaže, imala predosjećaj da će upravo ona biti sluškinja. “Točno sam imala to šesto čulo da će biti ovakav rezultat”, rekla je Štefica i dodala kako joj nije jasno to što farmeri govore da sebi mrmlja u bradu te da će popričati s njima o tome.

“Povrijedilo me to što smo svi bili na kukuruzu i u vrtu, a on nije došao pitati treba li što pomoći”, objasnila je Matea Srećkovo ime na svojoj pločici. Srećko je očekivao da će biti odabran za slugu, no najviše ga je razočaralo to što se njegovo ime našlo upravo na Mateinoj pločici.

“To me pogodilo u srce”, dodao je Srećko. Iako su farmeri na pločicu pisali Maju jer znaju da ima imunitet, Maja se ipak uvrijedila pa je sa suzama u očima farmerima rekla: “Povrijedilo me to što sam opet sluga. Možete me opet stavljati. Ja ću se boriti i to budite sigurni”, rekla je razočarana Maja.