OVO ĆE BITI SEKSI JESEN: Kreće nova serija, a ova dvojica glumaca bi vas brzo mogla natjerati da je zavolite

U seriji Pogrešan čovjek, koja se počinje prikazivati na RTL-u 16. rujna u 21 sat, maštu gledateljica zaintrigirat će dva glumca – Crnogorac Emir Ćatović, koji u seriji tumači naslovnog junaka priče – Lazara Crnkovića Crnog, te Petar Benčina iz Srbije, koji je utjelovio Mihajla Crnkovića.

Glavni glumac priznaje da je u potpunosti posvećen kazalištu i Gradskom pozorištu u Podgorici i trenutačno radi na predstavi Hasanaginica, a šira ga je javnost upoznala u seriji Budva na pjeni od mora te filmu Gorčilo.

„Nikad nisam imao percepciju da budem poznat, uvijek mi je bilo najvažnije da to što radim radim dobro, da pošteno radim svoj posao. Kod glume me najviše privlači to što je svaka uloga novi izazov i zahtijeva da neprestano radite na sebi, pokušavate biti što bolji, uvjerljiviji i razvijate se“, kaže Emir.

I dok je Emir dosad bio tajanstven kad je o ljubavi riječ te se u seriji prvi put susreće s roditeljstvom i svime što ono nosi, Petar je od 2016. sretno oženjen za kolegicu Tamaru Dragičević s kojom je potkraj iste godine dobio kćerkicu Stašu i za razliku od lika koji tumači u seriji – ne skriva svoj privatan život.

„Glumim čovjeka opterećenog prošlošću i povratak njegova brata remeti njegov naizgled fantastičan život. Zapravo, on kako zna i umije brani svoju intimu i život kakav vodi. Uzbudljivije je igrati takvu ulogu jer ljudi ponekad više vole gledati likove koji su zločesti, imaju svoja uvjerenja i ruše sve pred sobom“, rekao je seksepilni srpski glumac koji je odmah nakon zagrebačke premijere serije Pogrešan čovjek izazvao veliko zanimanje žena.

Petar je iznimno je popularan u regiji, prava je zvijezda Instagrama, gdje najviše zanimanja izazivaju njegove fotografije s malenom mezimicom, obožava ljetovanja na hrvatskoj obali, gdje je dosad mogao neprimjetno uživati, a kako sada stvari stoje – uskoro će i Emir i Petar biti na meti brojnih obožavateljica.