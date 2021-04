OVAKO JE POČELA KARIJERA SOFIJE VERGARE: Na Instagramu objavila video gdje u bikiniju skakuće po vrućem pijesku

Najplaćenija TV glumica Sofia Vergara je reklamu za Pepsi snimila 1989. godine kada je imala 17 godina. Ta reklama joj je otvorila vrata Hollywoooda.

Kolumbijka kao da je vratila vrijeme. Mnogi se slažu da danas izgleda bolje nego ikada. Međutim, glumica je i u svojim mlađim danima izazivala veliku pažnju svojim oblinama.

Skinula sve sa sebe

U reklami za Pepsi, Sofia je neko vrijeme obučena u majicu kratkih rukava i vrućim hlačicama, ležala na ručniku na plaži. Zatim je vidjela Pepsi štand te se odmah digla i krenula prema njemu.

No, sunce je ugrijalo pijesak do te mjere da nije mogla bosa prošetati do štanda. Morala se skinuti te robu bacala ispred sebe kako bi mogla hodati po njoj.

Kada je izbacila sve iz torbe, počela je skidati robu sa sebe. I taman kada je ostala samo u bikiniju, brzim korakom stigla je do štanda s omiljenim pićem.

Izgleda kao Barbika

Snimku je objavila na Instagramu gdje je skupila preko pola milijuna lajkova.

“Sjećam se te reklame, izgledala je kao Barbika!, “Stalno vrtim video, odlično izgleda”, “Koja legenda”, samo su neki od komentara.