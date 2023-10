Još dok je bio dijete, odrastajući u budističkom hramu u srcu Tokija, Kodo Nishimura je osjećao da je drugačiji od druge djece. Njegovu priču otkrivano u dokumentarnoj seriji 'Planet seks' s Carom Delevingne koju pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

"Primijetio sam da je bolje da ne govorim javno da me privlače dečki. Osjećao sam se kao perverznjak. Stalno sam osjećao kao da je iznad mene veliki crni oblak", priča Kodo.

U to vrijeme u Japanu, gej osobe nisu mogle živjeti tako otvoreno. Kodo je morao pronaći mjesto gdje ga prihvaćaju. Preselio se u SAD gdje je učio o povijesti LGBTQ-a, o toj zajednici, o tome kako su u prošlosti ljudi glasali za prava queer pojedinaca.

"Smatrao sam koliko bi bilo dobro kad bih to sve mogao prenijeti u Japan. Vratio sam se u Tokio 2013. godine kako bih se borio za prava gejeva te sam se iznenadio da me budizam dočekao otvorenih ruku. Budizam je vrlo tolerantan. On poučava da je Budina milost nalik na mjesečinu. Svatko tko digne pogled može uživati u njezinoj ljepoti", rekao je Kodo.

Danas, Kodo je zvijezda u svojoj domovini i to ne samo kao budistički monah nego zbog nečeg neočekivanog - njegove vještine kao vizažista. Jednom nogom u modi, drugom u drevnoj tradiciji.

"Rado bih potaknuo svjetske i vjerske vođe da povuku zakone protiv LGBTQ zajednice, to bi bilo divno. Moramo se osjećati sigurno da bismo bili ono što jesmo", zaključio je.

