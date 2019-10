OTKRIVENE ŠKAKLJIVE PIKANTERIJE: Ana napokon otkrila zašto je pobjegla s izleta, a Daniel je opet ‘nestašan’

Antonija će Srećka odvesti na Vir kako bi napokon upoznao njezinu obitelj i najbolju prijateljicu

Romantična putovanja bliže se kraju, no neki parovi, koliko god pokušavaju, ne mogu pronaći zajednički jezik u showu “Ljubav je na selu – međunarodna sezona”.

PRESRETNA ANTONIJA OTKRILA: ‘Idem živjeti kod Srećka u Kanadu, ovo između nas je prava ljubav!’

Domino i Barbara dan će iskoristiti za uživanje na plaži. No nestašni farmer pod vodom će se malo previše zaigrati, a kad mu njegova odabranica to zamjeri, doći će do nove svađe u kojoj se riječi neće birati.

Trenerica Darinka na Hvaru će Ivu natjerati na novu fizičku aktivnost, ovaj put plivanje, no hoće li je njegov trud i angažman konačno impresionirati?

Planovi za budućnost

Antonija će Srećka odvesti na Vir kako bi napokon upoznao njezinu obitelj i najbolju prijateljicu, a oni će farmera obasuti škakljivim pitanjima o njegovim namjerama i planovima za budućnost.

Voditeljica Marijana Batinić farmere i njihove odabranike dočekat će na zajedničkom okupljanju, a zanimat će ju baš sve pikanterije o njihovim odnosima. Na ispitivanje će privesti i Anu koja će konačno priznati zašto je pobjegla od Jacka.

FARMER OSTAVLJEN NA ROMANTIČNOM IZLETU: ‘Da sam ostala, posvađali bismo se još više. Od toga ionako nema ništa’

Što je sve otkrila, ne propustite doznati večeras u 21:15 sati na RTL-u, u finalnom tjednu međunarodne sezone “Ljubav je na selu”.