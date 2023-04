Na RTL-u 17. travnja počinje četvrta sezona zabavno-natjecateljske emisije 'Superpar'u kojoj će deset parova, kladeći se na svoju ljubav, u raznim zadacima pokušati pokazati koliko su spretni, hrabri, srčani i najvažnije - koliko se zapravo poznaju! Kao i u prijašnjim sezonama, gledatelje će kroz show voditi glumac Enis Bešlagić, a prvi dobro odrađen izazov, i ovu sezonu znači isto - najbolji par dobiva najbolji smještaj! Nove parove smo već predstavili, a gdje su oni iz prijašnjih sezona? Evo što rade pobjednici prve, druge i treće sezone.

JANA I MIROSLAV

Jana i Miroslav Premužić uvijek će ostati upamćeni kao prvi hrvatski superpar! Supružnici iz Garešnice ušli su u prvu sezonu zabavno-natjecateljskog showa 'Superpar' kako bi pobijedili i osvojili novac za uređenje kuće. I u tome su uspjeli! Jana i Miki uspješno su prošli sve zadatke, uključujući finalni, koji nije bio nimalo lak. Miki i Jana ostali su u sjećanju i kao izrazito skromni, snažni i ujedinjeni partneri koji su čvrstom voljom i povjerenjem svoj cilj i ostvarili, ali i oni koji su otpočetka otvoreno rekli kako im je cilj – pobijediti. Ove godine na svijet im je stiglo još jedno dijete. Naime, nakon djevojčice i dječaka dobili su još jednog sina. Kako su nam rekli nedavno, uredili su i kuću, na što su iznimno ponosni.

RATKA I GORDON

Ratka i Gordon Turk, pobjednici su druge sezone zabavno-natjecateljske emisije 'Superpar', a za RTL.hr su nedugo nakon showa otkrili su na što su potrošili bogatu novčanu nagradu od 117.494 kune koju su zaradili okitivši se titulom superpara, gdje su, što sada rade i tko je od njih dvoje postao čak i radijski voditelj! "Nakon pobjede vratili smo se normalnom životu. Uživali smo u tome što nas ljudi prepoznaju i govore riječi hvale i podrške, ali nas to nije nimalo promijenilo. Jedino je novo što smo uz stalne poslove otvorili OPG pa se sad bavimo ovčarstvom, a imamo i daljnje planove…, no to ćemo otkriti kada za to dođe vrijeme'", otkrili su tada supružnici uz još jednu zanimljivost koja će ih zauvijek podsjećati na dane provedene u zabavnom showu.

"OPG smo nazvali Mašala kako bi nas podsjećalo na divne uspomene koje smo doživjeli u showu i u sobi koja se tako zvala. Mašala nas i povezuje kao par jer tu priču gradimo zajedno. Osim toga, Gordon je i dalje aktivni strastveni lovac, a ja uz sve to dodatno radim na lokalnoj radiopostaji tako da uživam u svojevrsnom hobiju koji sam oduvijek željela, a sada mi se pružila prilika", otkrila je Ratka, koja dva puta tjedno vodi radijsku emisiju na lokalnom radiju u Slatini.

MARIJA I MARIO

Splićanka Marija Maleš i Zagrepčanin Mario Bunjko upoznali su se putem društvenih mreža i, kako kažu, odmah su kliknuli i sada žive zajedno više od pola godine. Mario je pjesnik koji voli šah, stand up komičar i po zanimanju inženjer zaštite i sigurnosti, a Marija je studentica ekonomije koja voli jogu, vegetarijanstvo, vjeruje u horoskop, a u slobodno vrijeme bavi se masažom. Ove godine par se zaručio!

"Već sam dugo vremena imao fotografiju prstena spremljenu u mobitelu i znao sam točno što želim. To je moralo biti crveno zlato i smaragd i sve sam već imao osmišljeno do zadnjeg detalja. E sad, s obzirom da smo Marija i ja stalno zajedno, jedan dan sam odlučio da je najbolje da zajedno odemo pogledati prsten i tako, otišli smo do zlatarnice i kako smo znali unaprijed da nećemo naći baš ono što tražimo, dali smo izraditi prsten koji je potpuni unikat. Sve smo zajedno birali jer sam htio da i ona bude 100% zadovoljna, jedino sam smaragd ja sam odabrao i eto tako je nastao naš savršeni prsten”, opisao je Mario proces odabira i nastanka prstena, a objasnio nam je i kako su reakcije na prsten bile i više nego pozitivne.

"Mariju je prsten oduševio, ali ne samo nju, nego i sve njezine prijateljice i rodbinu. Svi su rekli da baš vide nju u tom prstenu, a i ja sam bio presretan jer je ispao baš kako smo zamišljali", dodao je. Tada je rekao i kako se rado sjete sudjelovanja u showu...

"Baš se često sjetimo 'Superpara'. Ne možemo se zapravo od toga niti maknuti jer gdje god da odemo, ljudi nas prepoznaju i družimo se ovako malo online jer smo sad dosta aktivni na svim društvenim mrežama, a posebno na TikToku. Često se družimo s Xiangom i Admirom. Tako da, i kad zaboravimo malo, ljudi oko nas brzo nas podsjete. Ali eto, mi nosimo tu titulu superpara i ponosni smo na to jer mislim da smo je stvarno zaslužili, a cijeli taj show nam je bio jako lijepo iskustvo".

Nakon tri uspješne sezone zabavno-natjecateljskog showa 'Superpar', stiže i četvrta! Show ne propustite od 17. travnja na RTL-u.