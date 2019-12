OSVOJILI 200.000 KUNA: Transform Crew su pobjednici Supertalenta! Ostavili su sve bez teksta: ‘Ne znamo što se dogodilo…’

Prva smo plesna skupina koja je osvojila Supertalent. Hrvatska plesna scena to zaslužuje”, rekli su članovi grupe. Istaknuli su da je njima Božić došao nešto ranije jer im je ova pobjeda prekrasan poklon

Između 12 sjajnih i senzacionalnih nastupa, najveće oduševljenje i ovacije, kao i najveći broj glasova gledatelja osvojila je plesna skupina Transform crew te tako postala sedmi pobjednik Supertalenta. Osim laskave titule pobjednika sedme sezone, Transform crew osvojio je i nagradu od 200 tisuća kuna. Do posljednjeg trenutka na pozornici Supertalenta bilo je neizvjesno, a tu neizvjesnost s pobjednicima dijelili su Marko Antolković i Step’n jazz kao drugo i trećeplasirani kandidati sedme sezone showa.

“Ne znamo što se dogodilo. To od početka nismo ni sanjali. Išli smo u ovu avanturu da ljudi opet dožive scenu. Prva smo plesna skupina koja je osvojila Supertalent. Hrvatska plesna scena to zaslužuje”, rekli su članovi grupe. Istaknuli su da je njima Božić došao nešto ranije jer im je ova pobjeda prekrasan poklon.

Transform crew, inače Majin zlatni gumb, koji plešu i dišu kao jedno,treći puta svojom koreografijom ovoga puta inspiriranom Fantomom iz opere, ostavili su žiri i publiku bez teksta, a najponosnija na njih nakon nastupa bila je Maja: ‘Ako vi danas pobijedite to je zato što ste savršeni, kostimografija, dramaturgija, ples, sve! Vi ćete pobijediti jer ste najbolji, a ne jer vas je puno!’. Janko je kazao kako je bez teksta i čestitao im na nastupu, a Martina im je poručila: ‘Ono što je vaš najveći supertalent je kroz ples pričanje priče, a uz to korištenje svih mogućih resursa.“

Martinin zlatni gumb Marko Antolković kojega prati glas božanskog vokala, nastupio je s Verdijevom Traviatom te mijenjao tenor i kontratenor.

“Mislim da se nikada neću prestati čuditi tom Božjem daru i toj nevjerojatnoj lakoći življenja glazbe koju ti utjelovljuješ. Večeras smo mi jako sretni što si s nama ovdje i ja neću kriti svoju skromnost, ti si moj supertalent!”, poručila mu je Martina. “Vi ste gospon Marko jedan fenomen, ovo je bilo nevjerojatno!”, dodao je Janko, Davor je pohvalio i njegove plesne momente nastupa, a Maja je zaključila: “Ti si apsolutni šećer na kraju emisije”.

Step’n dance opet razdrmao cijeli studio: ‘Vi ste svjetsko, a naše!’

Plesači s najbržim nogama, Step’n dance ponovno su razdrmali cijelu studio Supertalenta.

“To što vi radite, to je sve samo ne lupanje nogama. Ovaj nastup bi mogao biti postavljen na bilo kojoj pozornici na svijetu!”, poručio im je Janko, a Maja je kazala kako je ovo jedan od nastupa od kojega zastane srce. “Vi ste pravi hrvatski proizvod, vi ste svjetsko, a naše!”, zaključila je. Martina je priznala kako je na početku bila zabrinuta jer su ušetali u neatraktivnim kostimima, no kasnije je ostala zadivljena.

Za Jankov zlatni gumb Gabrielu Braičić žiri je zaključio kako je ‘apsolutno savršenstvo bez mane’, a u finalu je nastupila s pjesmom Jennifer Hudson ‘And I’m, telling you I am not going’.

‘Ti si toliko iznad svega što smo vidjeli’

“Dobio sam jako puno poruka da je Gabriela najbolji zlatni gumb ikada. Ti si toliko iznad svega što smo vidjeli. Ta snaga, ta zrelost koju imaš, a opet si cura od 14 godina koja je toliko skromna”, ponosan je bio Janko na svoj zlatni gumb. “Gabi, na audicijama si ovdje doletjela kao vanzemaljka, onda si nam se u polufinala prezentirala kao ipak čovjek, a danas si nam zapravo ponudila i jedno i drugo i to je ta veličina!”, konstatirala je Martina.

Igorov i Franin zlatni gumb, osmogodišnji hulahooper, Matej Mateković, u finalu je vrtio 30 hula hoopova i ponovno oduševio žiri.

“Ta koordinacija, malo vrti oko ruke, malo oko glave, malo oko noge, nevjerojatno! To što ti radiš je toliko sjajno i ti to znaš. Zaista si bio fenomenalan!”, poručila mu je Maja, a Janko je zaključio da je Matej pravi frajer. “Imam osjećaj da si prije bio malo plašljiv, a sada zračiš s arogancijom, ali onom dobrom!”, dodao je Davor.

Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu uspjeli su rasplakati gotovo cijeli žiri svojom izvedbom, a i u finalu ostali su vjerni grupi Queen.

‘Uspjeli ste oplemeniti Hrvatsku’

“Ono što me nekako najviše dira i dojmi je spoznaja da postoje ljudi koji vjeruju u djecu, koji rade s djecom, koji s vama razvijaju kreativnost i čine vas tako jakim osobnostima i ovim nastupom uspjeli ste oplemeniti Hrvatsku”, poručila im je Martina. “Opet ste bili moćni, inspirativni i ja bih volio da vi nastavite pjevati zajedno!”, dodao je Janko.

Stella Scholaja za koju je žiri zaključio da je vrijedna divljanja, nastupila je s još jednom svojom autorskom pjesmom. “Divim se tvom osmjehu i voljela bih da taj osmjeh i meni bude na licu češće nego što je i voljela bih da svi mi možemo nositi tu dubinu i snagu. Tvoja snaga je ono što je definitivno supertalent”, kazala je Martina, a Maja je zaključila kako je ovo bio njezin najbolji nastup do sada.

Senzacionalni vokal iz Maribora, Damiano Roi, u finalu je nastupio s pjesmom O Holy Night glazbene skupine Il Divo.

“Damiano nas je doista na sebi vrlo specifičan način uveo u ovo predbožićno raspoloženje. Iskrene čestitke!”, komentirala je Martina, a Maja je kazala da joj je drago da je večeras s njima jer tu i pripada.

“Kada bi ova emisija imala u licenci da moram plakati, rekao bih im dajte mi da plačem na Damiana!”, zaključio je Davor.

‘Stevie je talent koji je bogomdan’

Svjetska zvijezda Stevie Starr na pozornicu Supertalenta pojavio se u liku Grinča, a ovoga puta gutao je i izvraćao iz želuca božićne kuglice, baterije te kutijicu. “Ja mislim da je Stevie talent koji je bogomdan. Meni je ovo jako zabavno!2, kazala je Maja, a Janko je zaključio da Stevie ima tri talenta: ‘Jedan je to vaše gutanje, drugi smijeh, a treći gluma!’

Nezaustavljivi mladić koji ruši sve granice, Benjamin Iličić, svojim štapom i twirling akrobacijama u liku pauka zadivio je publiku i žiri. “Spiderman je ok, ali spider twirler je jači. Tvoj nastup je bio puno bolji od onih prije”, komentirao je Janko, a Davor je dodao: ‘Apsolutno sam oduševljen tvojim elementima, stvarno mislim da si izašao iz okvira svojih uobičajenih nastupa, svaka čast!’

Balanser svjetskog kalibra, Hayford Okine, ovoga puta balansirao je sa zdjelama, a gutao je i vatru. “Zapanjilo me! Stvarno sam impresioniran! Talent je neosporan, a ovo češkanje s vatrom je bilo manje gledljivo, ali opet impresivno”, kazao je Janko, a Davor je dodao: ‘Ovo je drugačiji nastup za finalnu emisiju, jako zanimljiv’.

Nakon briljantnog nastupa na šipci, Slovenke Duo Kamikazete u finalu su izvele akrobacije na zračnom kolutu. “Zaslužile ste biti tu i to ste dokazale. Kojom vi lakoćom radite teške stvari, koja snaga i finoća zajedno!”, poručio im je Janko, a Martina je rekla kako ima samo dvije riječi: ‘Girl power’.

Inače, na 12. mjesto su se plasirali Duo Kamikazete, 11. je bio Hayford Okine, 10. Benjamin Iličić, 9. Steve Starr, 8. Damiano Roi, 7. Stella Scholaja, 6. Dječji zbor glazbene škole Varaždin, 5. mjesto osvojio je Matej Mateković, a 4. Gabriela Braičić.