EMISIJU UŽIVO ‘PREŽIVJELO’ OSAM KANDIDATA: Evo tko ulazi u polufinale The Voicea! Mentori su odahnuli. Oni više ne odlučuju…

O tome kojih dvoje po svakom timu prolazi dalje, odlučili su glasovi gledatelja i glas mentora

Pale su posljednje mentorske odluke u trećoj sezoni The Voicea Hrvatska, ali i dobili smo prve glasove publike. U prvoj emisiji uživo nastupilo je 16 natjecatelja koji su prošli fazu audicije, nokauta i dvoboja. Emisiju su otvorili izvedbom “Zastava” Parnog valjka, a znali su da će u posljednjem kadru emisije bit njih upola manje – točnije osmoro onih koji će nastupiti u poluzavršnici sljedeće subote.

O tomu kojih dvoje po svakom timu prolazi dalje, odlučili su glasovi gledatelja i glas mentora. Kao i svake subote emisija je donijela uzbuđenje i neizvjesnost, suze i radost.

Pobjednici Ivanova tima

Prvi su nastupili natjecatelji tima Ivan. Karlo Vudrić, povratnik u The Voice koji u drugoj sezoni nije prošao na audicijama, ove je sezone stigao do nastupa u emisijama uživo. Za prolazak u poluzavršnicu izveo je “I still haven’t found what I’m looking for” U2-a. Njegovom izvedbom bio je osobito zadovoljan mentor Ivan. “Karlo je borac. Borio se s visokom temperaturom, išao na hitnu, ali nije izostao s ni jedne probe”, ponosno je pohvalio Ivan.

Jedina djevojka u timu Ivan, Bernarda Bobovečki izvela je Rihanninu pjesmu “Love on the brain”, a zadovoljni mentor je kazao da je nastup bio očaravajući. “Kad pjeva Bernarda vrijeme stane. Publika nekada skače uz nju, a nekada ostane prikovana uz stolce od snage izvedbe”, kazao je Ivan. Vjekoslav Banovčić, kojega je mentor Ivan preuzeo u dvobojima iz Tima Massimo, večeras je izveo “Come together” The Beatlesa. Njegov je nastup mentor Ivan popratio plesom, a nakon izvedbe bio pun hvale i za ovaj nastup. “Vjeko je prošao ozbiljne pripreme u Timu Massimo, a onda je došao k nama gdje su mu Tonka i Aljoša dali još ono nešto. Ovo je bilo fenomenalno”, ocijenio je Ivan.

Najmlađi član tima Ivan, Jakob Grubišak nastupio je posljednji za Tim Ivan i izveo “Legendary” Welshey Armsa. “Jakob nije samo najmlađi u našemu timu, niti u trećoj sezoni The Voicea Hrvatska. On je najmlađi natjecatelj The Voice Hrvatska uopće”, kazao je Ivan i dodao da je ponosan jer je bio samouvjeren, siguran i na pozornici kao doma. Nakon Jakobove izvedbe otvoreno je glasovanje za publiku, a u tom vremenu svoju su ocjenu nastupa Karla, Bernarde, Vjekoslava i Jakoba dao je Gobac. Mogu reći da su dečki i Bobovečki divan tim, kazao je i ocijenio da su svi specifični na svoj način. A vodi vas veliki pjesnik, kolega i skladatelj Ivan Dečak na kojemu će biti težak zadatak večeras, rekao je Gobac.

Uzbudljivo je bilo iščekivanje prve reakcije publike u ovoj sezoni. A publika je najviše glasova dodijelila Jakobu Grubišaku i tako mu osigurala nastup u poluzavršnici. Prije nego je priopćio što je odlučio mentor Ivan još jednom je zahvalio svim natjecateljima na predanom radu. “Prilaze mi ljudi i kažu da moji malci pjevaju odlično. Možda su malci, ali pjevaju kao veliki. Bili su fenomenalni”, rekao je Ivan i potom prenio odluku da u nastavak natjecanja vodi Bernardu Bobovečki.

Tko je ostao u Massimovu timu?

Nova dva imena za nastup u poluzavršnici tražila su se u Timu Massimo u kojemu su četiri djevojke. Prva je nastupila Petra Roško koja je izvela “Dok razmišljam o nama” Josipe Lisac. Nakon njezine izvedbe zadovoljni mentor Massimo je ocijenio da je dala maksimum. “Tako se to radi definitivno, ovo je bilo najbolje dosad. Kod pravih glazbenika se vidi da su pravi glazbenici upravo u ovakvim trenucima, na pravom ispitu, nastupu uživo uz milijunsko gledateljstvo”, kazao je Massimo.

“You sang to me” Marca Anthonya izvela je Maria Florencia Celani, a Massimo je pohvalio njezino veselje, interpretaciju i ljepotu koju je donijela na pozornicu. “Uživa u svojim izvedbama što se vidi”, kazao je Massimo i posebno pohvalio prateće vokale koji su Maria Florencijinu izvedbu izvrsno pratili do samoga kraja. Emotivnu izvedbu Gibonnijeve “Nisi više moja bol” donijela je na pozornicu The Voicea Hrvatska Albina Grčić. Massimo je bio oduševljen i njezinu izvedbu ocijenio vrhunskom. “Od malene Albine i ja učim. Ona se bavi i aranžiranjem. Kad vježbamo ona svojim sugestijama pomaže oko toga kako će izgledati ono što će izvesti”, rekao je i dodao da natjecatelji sami biraju što će izvoditi jer se upravo u tim skladbama najbolje osjećaju.

Posljednja iz tima Massimo Adriana Vidović večeras se odlučila za prolaz boriti izvedbom “I have nothing” Whitney Houston. Ocjenjujući njezin nastup Massimo se poslužio sportskom usporedbom rekavši da vrhunski sportaši u punoj formi idu na Olimpijadu. “Tako je i Whitney Houston tu pjesmu izvodila uživo samo dok je bila na vrhuncu, a onda prestala. A naša je Adrijana imala tu hrabrost i izvela ju večeras uživo odlučno i hrabro”, pohvalio je Adrijanin nastup.

Nakon što je otvoreno glasovanje za publiku, komentar nastupa dali su natjecatelji koji su show napustili u nokautima ili dvobojima, ali su u studiju i bodre svoje kolege. A komentare nastupa četiriju natjecateljica Tima Massimo dali su mentori Vanna i Ivan. “Bile su najbolje do sada”, ocijenila je Vanna i kazala da su sve bile odlične i da ne može nijednu izdvojiti. Isto tako je ocijenio i Ivan dodajući da su sve bile čarobne i da je ostao bez teksta.

Svojim glasovima publika je odlučila da će u poluzavršnici nastupiti Albina Grčić. A potom je bilo na Massimu da odluči. Vidno emotivan zbog odluke koju mora donijeti Massimo je zahvalio natjecateljicama na napretku koji su imale od početka. “Poslušale ste sve naše savjete, ponekad sam mislio da ste tvrdoglave, ali i bio ponosan jer se u svakom vašem nastupu vidjelo da ste sve što smo vam govorili poslušale”, rekao je Massimo. Ja ovo više ne mogu raditi i jedva čekam iduću subotu da više ne moram odlučivati jer će sve biti u rukama publike, a mi ćemo samo uživati u vašim izvedbama, kazao je Massimo i prenio odluku o tome da će u nastavak natjecanja povesti Adrianu Vidović.

Pobjednici u timu Davora Gopca

Teška odluka čekala je i Gopca čiji je tim nastupio sljedeći. Dora Juričić izvela je “Bound to you” Christine Aguilere. “Kao što bi prijatelj Massimo rekao u pravoj frci se kuže junaci. Bila si genijalna, ovo je bila najbolja verzija dosada”, rekao je Gobac. Novopridošli član Tima Gobac, Josip Palameta koji je do dvoboja bio u timu Vanna, večeras je izveo Gibonnijevu skladbu “Tajna vještina”. I njegovim nastupom mentor Gobac je bio zadovoljan. “Palameta je naš najmlađi član i šarmer. Opasan tip na tiho”, kazao je Gobac i pohvalio ga jer je izvedba bila odlična, čista i uz izvrsno intoniranje.

Emotivnom izvedbom “You’ve got the love” Florence and The Machine publici se predstavila Tea Lovreković. Gobac ju je posebno pohvalio kazavši da je i Tea bila jako dobra jer je ovo večeras bila njezina najbolja izvedba dosada. “Teica je naša princezica i super pjeva”, kazao je ponosno. Posljednji natjecatelj tima Gobac bio je Vinko Ćemeraš koji je izveo skladbu “Black” Pearl Jama. “Vinko je uvijek siguran u sebe. Uvijek pjeva čisto i čvrsto. Nikada kod njega nije frka. Otpjevao je svoju najdražu pjesmu i rasturio”, ponosno je ocijenio Gobac.

I dok su gledatelji glasali za tim Gobac, svoj osvrt na ono što su čuli i vidjeli dali su mentori Massimo i Ivan. Massima je impresionirala Dora, a za Vinka je rekao da je odlično izabrao i emotivno izveo Pearl Jam. “Da sam na Gopčevom stolcu ja bi se iz njega katapultirao jer ne znam kako bih odlučio”, poručio je Ivan. Publika je odlučila da će u nastavak natjecanja Vinko Ćemeraš, a pred Gopcem je bila teška odluka, posljednja koju je morao donijeti u ovoj trećoj sezoni The Voicea Hrvatska. Gledajući u troje natjecatelja o čijoj je budućnosti u natjecanju morao odlučiti rekao je: “Imamo trilemu, ali ja ću ju razriješiti i reći da sam odlučio da s nama dalje ide Dora”.

Tko je rasturio u Vanninu timu?

Posljednji tim koji se večeras borio za poluzavršnicu bio je Tim Vanna za koji je prvi nastupio Goran Orešković, natjecatelj kojega je Vanna preuzela u dvobojima iz Tima Ivan. Izveo je “Da li znaš da te volim” Dade Topića. Gledajući ga nakon nastupa Vanna je upitala Ivana vidi li napredak. “Meni je ovo najbolji nastup od svih tvojih natjecatelja večeras”, kazao je uz smijeh mentor Ivan i pohvalio Gorana. Pohvalila ga je i Vanna i kazala da su se nažalost prekratko družili i da će biti zanimljivo vidjeti kako će odlučiti publika, a u konačnici i ona sama.

Darija Ramljak večeras se predstavila izvedbom “Bed of roses” Bon Jovija. Vanna je bila ganuta, gotovo na rubu suza. “Otkuda izvire snaga jedne mlade žene znam od kada poznajem Dariju”, rekla je. Sljedeći je nastupio Filip Rudan koji je izveo “Srce mi umire za njom” Damira Kedže. Vanna ga je pohvalila jer je ovo kao i do sada bila izuzetna izvedba. Gledajući s ponosom u Filipa kazala je kako joj ljudi prilaze i hvale Voice i povezanost koju imaju s natjecateljima, jer to svi vide. Posljednja je za tim Vanna nastupila Mija Mihanović koja je izvela “This is me” Keale Settle. “Ovo bi mogla biti himna svih natjecatelja ovoga showa”, kazala je Vanna dodajući da ne zna nikoga u ovom showu tko ovu skladbu može otpjevati tako dobro kao Mija.

Dok je publika glasovala i odlučivala tko zavrjeđuje prolazak u poluzavršnicu, svoju ocjenu nastupa Vannina tima dao je mentor Ivan kazavši da je ovo bila demonstracija sile. “Oni su bili, kako bi rekao Gobac, odlični, zbilja odlični”, rekao je. Goran, Darija, Filip i Mija nestrpljivo su čekali odluku publike. A publika je odlučila da će iduće subote u nastupu i borbi za finale sudjelovati Filip Rudan.

Vanna je pljeskom ispratila odluku publike, ali istodobno se približavala trenutku svoje posljednje odluke. Već smo vidjeli koliko teško joj je bilo u prethodnim fazama natjecanja donijeti odluke, a ni večeras se s tim nije nosila lako. “Neću se osvrtati posebno na ove odlične izvedbe. Posebno mi je drago kad kod njih vidim posebnu zahvalu za svu podršku koju su dobili u ovom natjecanju. Mi koji sjedimo u mentorskim stolcima na početku smo bili prepušteni sami sebi”, kazala je i poručila svima da ostanu uz glazbi neovisno o odlukama. Na kraju je prenijela i svoju odluku da će u nastavak natjecanja povesti Dariju Ramljak.

Osmero polufinalista

Poznata su tako imena osmoro natjecatelja koji će se iduće subote boriti za ulazak u samu završnicu The Voicea Hrvatska. To su: Jakob Grubišak i Bernarda Bobovečki za Tim Ivan, Albina Grčić i Adriana Vidović za Tim Massimo, Vinko Ćemeraš i Dora Juričić za Tim Gobac te Filip Rudan i Darija Ramljak za Tim Vanna.

O njihovom nastupu u finalu iduće će subote odlučivati samo gledatelji svojim glasovima, a mentori će konačno uživati u izvedbama bez opterećenja o donošenju odluka.