ORKY ZA NET.HR: Pitali smo pobjednika Big Brothera je li imao simpatiju u kući, evo što nam je rekao

Nakon sto dana u izolaciji, Orky je sinoć napokon napustio BB kuću, i to kao pobjednik. Ovo su njegovi dojmovi.

Antonio Orač Orky sinoć je postao deveti pobjednik Big Brothera i odnio glavnu nagradu u iznosu od 371.000 kuna. Kada je ušao u studio, Orky je bio potpuno zbunjen i nije mogao odgovarati na pitanja Antonije Blaće, ali našao je vremena za mini-intervju s Net.hr-om i otkrio svoje dojmove iz kuće, ali i po izlasku iz nje.

Kakav je osjećaj biti pobjednik?

Osjećaj je isti i kao kada sam ulazio u kuću ali izlazak iz kuće me dotukao, u pozitivnom smislu, naročito kada je počeo vatromet dok sam hodao prema vratima. I onda sam shvatio da je to – to.



Što ćeš učiniti s nagradom? Na što namjeravaš potrošiti novac?

Novac ću potrošiti na uređenje kuće i svoju obitelj.

Tko ili što ti je najviše nedostajalo dok si bio u kući?

Jako su mi nedostajali mama i tata.

Tko ili što će ti najviše nedostajati iz kuće?

Falit će mi Bigijev glas, zadaci i odlična atmosfera i ljudi.

S kim od stanara se želiš nastaviti družiti, a s kim ne i zašto?

S Tomom, Lucijom, Lucianom, Bojanom, Anom, Marinom, Bogom, Antonijem, Karlom, Zebom…

Jesi li imao simpatiju u kući? Tko je to bio?

Nisam.

Tko je bio tvoj favorit za pobjedu?

Tomo.

Jesi li očekivao da će s tobom posljednja ostati Lucija?

Jesam jer je Tomo ispao, a Lucija mi je bila drugi favorit za pobjedu.

Je li ti draža Lucija ili Anezi?

Ne mogu se odlučiti koja mi je draža, obje su na svoj način drage. Draža mi je Lucija.

S kim si se najviše zbližio u kući?

S Tomislavom.